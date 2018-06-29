10 самых дорогих специальностей в алтайских вузах

Только половина алтайских выпускников сможет поступить в вузы края на бюджетные места. Остальным придется учится платно. Altapress.ru составил рейтинг 10 самых дорогих специальностей в краевых вузах. Там есть сюрпризы: например, в топе самых дорогих нет экономистов, зато есть физруки.
Самая дорогая специальность на Алтае — стоматология (АГМУ). Она обойдется в 169 тыс. рублей. Второе место занимает "Библиотечно-информационная деятельность" * — 154, 39 (АлтГАКИ). На третьем месте неожиданно оказалась физическая культура (АлтГПУ) — 152 730 руб.
* В нескольких вузах некоторые специальности имеют одинаковую стоимость. Здесь они приведены в качестве примера.
По словам пресс-секретаря Алтайского педуниверситета Татьяны Кабаковой, "физическая культура" — одна из самых востребованных специальностей.
"В институте физкультуры и спорта самая высокая стоимость обучения потому, что обучение требует больших финансовых вложений в материально-техническое обеспечение, — объяснили в пресс-службе педагогического университета. — Деньги расходуются на спортивные и тренажерные залы, лыжную базу, инвентарь, оборудование".
Университет устанавливает стоимость обучения исходя из требований нормативных документов Минобра, цена не может быть ниже этих нормативов, объясняют в педуниверситете.
Директор Международного института экономики (МИЭМИС) в АлтГУ Степан Межов считает, что стоимость обучения зависит в первую очередь от востребованности специальности. Чем выше спрос — тем дороже.
"Второй фактор — конкуренция среди образовательных организаций. Вузы снижают цены не от лучшей жизни, иногда они вынуждены демпинговать, чтобы набрать студентов", — объясняет Межов.
Степан Межов,
директор МИЭМИС АлтГУ:
— Относительно низкая стоимость экономических специальностей вполне объяснима. Чем меньше оборудования требуется для процесса обучения, тем дешевле. К примеру, цена на IT-специальности будет всегда выше, чем на экономические. Потому что там нужна постоянно обновляемая материальная база. Не будешь на старом оборудовании заниматься нанотехнологиями.
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