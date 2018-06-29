Образование

10 самых дорогих специальностей в алтайских вузах

Сегодня, 07:18.
Образование

Только половина алтайских выпускников сможет поступить в вузы края на бюджетные места. Остальным придется учится платно. Altapress.ru составил рейтинг 10 самых дорогих специальностей в краевых вузах. Там есть сюрпризы: например, в топе самых дорогих нет экономистов, зато есть физруки.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба. Фото : СС0.

Самая дорогая специальность на Алтае — стоматология (АГМУ). Она обойдется в 169 тыс. рублей. Второе место занимает "Библиотечно-информационная деятельность" * — 154, 39 (АлтГАКИ). На третьем месте неожиданно оказалась физическая культура (АлтГПУ) — 152 730 руб. 

* В нескольких вузах некоторые специальности имеют одинаковую стоимость. Здесь они приведены в качестве примера.

По словам пресс-секретаря Алтайского педуниверситета Татьяны Кабаковой, "физическая культура" — одна из самых востребованных специальностей.

"В институте физкультуры и спорта самая высокая стоимость обучения потому, что обучение требует больших финансовых вложений в материально-техническое обеспечение, — объяснили в пресс-службе педагогического университета. — Деньги расходуются на спортивные и тренажерные залы, лыжную базу, инвентарь, оборудование".

Университет устанавливает стоимость обучения исходя из требований нормативных документов Минобра, цена не может быть ниже этих нормативов, объясняют в педуниверситете.  

День студента в АлтГУ.
День студента в АлтГУ

Директор Международного института экономики (МИЭМИС) в АлтГУ Степан Межов считает, что стоимость обучения зависит в первую очередь от востребованности специальности. Чем выше спрос — тем дороже.

"Второй фактор — конкуренция среди образовательных организаций. Вузы снижают цены не от лучшей жизни, иногда они вынуждены демпинговать, чтобы набрать студентов", — объясняет Межов.

Степан Межов,
директор МИЭМИС АлтГУ:

— Относительно низкая стоимость экономических специальностей вполне объяснима. Чем меньше оборудования требуется для процесса обучения, тем дешевле. К примеру, цена на IT-специальности будет всегда выше, чем на экономические. Потому что там нужна постоянно обновляемая материальная база. Не будешь на старом оборудовании заниматься нанотехнологиями.

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