10 самых дорогих специальностей в алтайских вузах

Самая дорогая специальность на Алтае — стоматология (АГМУ). Она обойдется в 169 тыс. рублей. Второе место занимает "Библиотечно-информационная деятельность" * — 154, 39 (АлтГАКИ). На третьем месте неожиданно оказалась физическая культура (АлтГПУ) — 152 730 руб.

* В нескольких вузах некоторые специальности имеют одинаковую стоимость. Здесь они приведены в качестве примера.

По словам пресс-секретаря Алтайского педуниверситета Татьяны Кабаковой, "физическая культура" — одна из самых востребованных специальностей.

"В институте физкультуры и спорта самая высокая стоимость обучения потому, что обучение требует больших финансовых вложений в материально-техническое обеспечение, — объяснили в пресс-службе педагогического университета. — Деньги расходуются на спортивные и тренажерные залы, лыжную базу, инвентарь, оборудование".

Университет устанавливает стоимость обучения исходя из требований нормативных документов Минобра, цена не может быть ниже этих нормативов, объясняют в педуниверситете.

Директор Международного института экономики (МИЭМИС) в АлтГУ Степан Межов считает, что стоимость обучения зависит в первую очередь от востребованности специальности. Чем выше спрос — тем дороже.

"Второй фактор — конкуренция среди образовательных организаций. Вузы снижают цены не от лучшей жизни, иногда они вынуждены демпинговать, чтобы набрать студентов", — объясняет Межов.

Степан Межов,

директор МИЭМИС АлтГУ: