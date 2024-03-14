14 марта
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Образование

Сегодня в СМИ вышла информация о текучке педагогических кадров в школе №75

На данный момент школа укомплектована учителями и работниками административно-управленческого персонала. Открытые вакансии учителей отсутствуют. Образовательный процесс проходит в штатном режиме.

Учительница и ученик.
Учительница и ученик.
Фото: ru.freepik.com, автор gpointstudio.

Доля педагогических работников со стажем работы в школе 5 лет и более, продолжающих трудиться по настоящее время, составляет 72% от общего количества педагогов. Кроме этого, школе работает 7 молодых специалистов, каждому из них оказывают методическое сопровождение в рамках системы наставничества. Ротация педагогических кадров в школе №75 находится на уровне среднегородских показателей.

Также стоит отметить, что за последние два года в школе на 5,9% выросло качества знаний обучающихся.

Что касается ротации работников, то это естественный процесс. Кто-то выходит на заслуженный отдых, меняет место жительства, у кого-то заканчивается срочный трудовой договор, кто-то переходит в другую образовательную организацию и т.д.

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