5 тысяч сельских учителей Алтайского края через суд пытаются получить недоплаченные компенсации

Педагоги стали обращаться в суд во второй половине 2017 года. Они требуют компенсировать недополученные затраты на электроэнергию с марта 2014 по март 2017 года. По данным краевого профсоюза работников образования и науки, более 5 тыс. учителей уже обратились в прокуратуру. В суды правоохранители передали свыше 300 исковых заявлений, из которых в пользу учителей уже разрешены 37. Однако органы соцзащиты обжалуют постановления суда.

В большинстве случаев учителям неправильно сделали перерасчет компенсации, говорит руководитель профсоюза Юрий Абдуллаев. Он рассказал, что по закону об образовании, перерасчет за электроэнергию должны были сделать по показаниям счетчиков, но у органов соцзащиты свои правила исчисления.

В профсоюзе рассказали, что первой в суд обратилась учительница из Хабарского района. Решение в её пользу и в пользу еще 67 педагогов этого же района опротестовывала соцзащита. И только после того, как Алтайский краевой суд подтвердил правоту женщины, профсоюз посоветовал и другим педагогам подавать иски.

Наталья Лысикова,

заместитель председателя краевой организации профсоюза по правовой работе, главный правовой инспектор труда:

— Дело в том, что правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства в 2011 году, в качестве коммунального ресурса обозначена электроэнергия, а освещение не указывается ни ресурсом, ни коммунальной услугой. В Жилищном кодексе РФ освещение также не упомянуто.

Оказалось, что действующий закон никак не регламентирует порядок раздельного учета потребления электричества на освещение и другие цели. Суд решил, что термин "освещение" аналогичен термину "электроэнергия", когда дело касается коммунальных ресурсов.

А предоставление сельским педагогам компенсации затрат на освещение аналогично компенсации расходов за электроэнергию. Поэтому суд решил, что если в доме есть счетчик электроэнергии, то компенсировать затраты надо в соответствии с его показаниями и установленными тарифами. Если же счетчика нет, объем потребленной энергии рассчитывают по нормативам.

В прокуратуре Алтайского края altapress.ru рассказали, что на 1 января 2018 прокуроры края направили в суд 1 539 исков педагогов к органам соцзащиты на общую сумму 27 676 тыс. рублей. Из них суды уже рассмотрели и удовлетворили 465 заявлений на сумму 7 385 тыс. рублей.

Altapress.ru отправил запрос в Минтрудсоцзащиты с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, с 2017 года сельским педагогам в Алтайском крае отменили 100%-ную компенсацию за оплату коммунальных услуг. Ее заменили ежемесячной выплатой фиксированной суммы (с января 2018 года - 1,9 тыс. рублей). Она выплачивается независимо от того, каким образом отапливаются дома — печью или электрокотлом.