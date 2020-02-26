Семинар клуба ЮНЕСКО пройдет в АГИК

28 февраля 2020 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет семинар «Константы древнего православия. Внебогослужебное духовное пение», посвященный празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Организаторами работы семинара является клуб ЮНЕСКО «Культурное наследие Алтая» и представители Покровской старообрядческой общины города Барнаула в рамках реализации стратегии сохранения исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания общества.

В рамках мероприятия известные учёные Сибирского региона, занимающиеся изучением старообрядческой культуры и традиций, краеведы, представители старообрядческой общины, преподаватели и студенты высших учебных заведений обсудят значение духовно-просветительской и литературной деятельности Аввакума для культуры и истории России; старообрядчество Алтая как феномен и его значение в сохранении и трансляции культурного наследия и формировании национальной идентичности русского народа; познакомятся с составом и видом документов Государственного архива Алтайского края по истории старообрядчества на Алтае.

В работе семинара предусмотрена творческая составляющая — исполнение духовных стихов молодежным хором Покровской старообрядческой общины города Барнаула и современным алтайским автором и исполнителем духовных стихов — Александром Холмогоровым.

Справка

В 2019 году аккредитационный комитет клубов ЮНЕСКО при национальной комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО принял решение об аккредитации клуба «Культурное наследие Алтая» Алтайского государственного института культуры — первого клуба ЮНЕСКО в Западной Сибири. Работа клуба направлена на вовлечение в деятельность ЮНЕСКО разноуровневых образовательных учреждений художественного профиля, культурно-досуговых и социокультурных учреждений региона.

Начало семинара 28 февраля 2020 г. в 15.00 в конференц-зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66

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