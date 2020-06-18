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Семинар-вебинар «Эффективный маркетинг для экспортеров»
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Семинар-вебинар «Эффективный маркетинг для экспортеров»

Каждый товар имеет своего покупателя. Найти такого покупателя можно даже на краю света в другой стране — если знать, как искать, конечно. Хотите научиться?

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Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП» приглашает вас на образовательный курс Школы экспорта Российского экспортного центра «Эффективный маркетинг для экспортеров». В основе обучения лежит подробная информация о каждом компоненте комплекса 4P: цена, поставщик, выбор каналов сбыта и продвижение.

С помощью курса вы сможете провести самостоятельный анализ конъюнктуры выбранного зарубежного рынка и подобрать наиболее эффективные инструменты увеличения спроса на ваш продукт или услугу.

Содержание:

  • Анализ всех компонентов маркетинг-микс 4P;
  • Пять шагов к созданию конкурентного преимущества вашего товара;
  • Алгоритм построения ценовой стратегии бренда;
  • Чек-лист критериев для выбора посредника для экспортной дистрибьюции;
  • FAQ по экспортному интернет-продвижению.

Для регистрации потребуется пройти авторизацию на портале Школы экспорта РЭЦ, прикрепить письмо-направление и направить заявку. Подробнее на мойбизнес22.рф.

Семинар пройдёт в онлайн-формате на платформе webinar.ru. Ссылка будет направлена дополнительно после подачи заявки.

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