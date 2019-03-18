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Образование

Сенатор потребовал обучать российских школьников бросать гранаты

Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев посетовал, что дети не умеют обращаться с гранатой, и попросил вернуть в школьное образование начальную военную подготовку (НВП). Это произошло во время встречи членов Совета Федерации с министром просвещения России Ольгой Васильевой.

Ручная граната РГД-5.
Ручная граната РГД-5.
Dogad75 в commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, part from original

«Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?», — сказал Бондарев.

Васильева отметила, что в старших классах надо вводить некоторые разделы НВП в рамках предмета ОБЖ. Бондарев на это заявил, что предмет нужно разделить на две части — половину НВП, половину ОБЖ, пишет znak.com.

Бондарев также является председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Видео встречи размещено на Youtube-канале ВМЕСТЕ-РФ, выступление Бондарева начинается на 1:27:40.

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