Сенатор потребовал обучать российских школьников бросать гранаты

«Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?», — сказал Бондарев.
Васильева отметила, что в старших классах надо вводить некоторые разделы НВП в рамках предмета ОБЖ. Бондарев на это заявил, что предмет нужно разделить на две части — половину НВП, половину ОБЖ, пишет znak.com.
Бондарев также является председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Видео встречи размещено на Youtube-канале ВМЕСТЕ-РФ, выступление Бондарева начинается на 1:27:40.