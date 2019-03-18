Сенатор потребовал обучать российских школьников бросать гранаты

«Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?», — сказал Бондарев.