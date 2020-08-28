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Образование

1 сентября могут сделать выходным для родителей первоклассников

Проект закона, согласно которому 1 сентября в России могут сделать выходным днем для родителей первоклассников, внесли в Госдуму.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа №55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Авторами инициативы, как передает РИА Новости, стали депутаты ЛДПР. В документе говорится: «Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска».

Сторонники законопроекта утверждают, что родители и опекуны первоклассников должны иметь возможность проводить ребенка в школу 1 сентября и провести с ним время на торжественной линейке.

В пояснительной записке также говорится, что для первоклассника очень важно, чтобы хотя бы один из родителей присутствовал на линейке.

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