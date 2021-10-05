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Образование

Щедрую на хорошие события жизнь пожелал алтайским педагогам Виктор Томенко

5 октября в День учителя губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к педагогам с видеопоздравлением.

Виктор Томенко с букетом поздравляет учителей Алтайского края.
Виктор Томенко с букетом поздравляет учителей Алтайского края.
instagram.com/gubernator_tomenko/

«Умение увидеть в ученике талант, зажечь в нем искру интереса, провести по дороге знаний — важные качества, которые присущи настоящим учителям», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил о принятом в этом году законе «О статусе педагогического работника» и выразил уверенность, что это будет способствовать повышению престижа профессии в обществе.

Глава региона пожелал учителям успехов в профессии, благодарных учеников, вдохновения и здоровья, а также чтобы жизнь была щедра на хорошие события и играла яркими красками.

По данным Алтайкрайстата, средняя заработная плата педагогических работников общего образования за январь-июнь 2021 года составила 35 208 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 22,6%.

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