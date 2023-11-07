Шестеро учащихся Алтайского государственного аграрного университета стали стипендиатами РСХБ

Почетное звание стипендиата Россельхозбанка было присвоено пяти талантливым студентам и аспиранту главного аграрного вуза Алтайского края — Алтайского государственного аграрного университета. Эти молодые люди обучаются по разным направлениям подготовки — менеджмент, экономика, агроинженерия. Солидную прибавку к стипендии в размере 15 тысяч рублей студенты и 20 тысяч — аспирант, будут получать в течение учебного года. Стипендиаты имеют отличную успеваемость, это люди с активной жизненной позицией, участники студенческих сельскохозяйственных отрядов, молодежных форумов, научных конференций.

Свидетельства о получении именных стипендий вручил заместитель директора Алтайского регионального филиала банка Юрий Ревединский. В своем приветственном слове Юрий Григорьевич сказал, что Россельхозбанк с 2019 года оказывает поддержку молодым перспективным студентам университета и стипендиальная программа банка — это лучшие инвестиции в будущее нашего аграрного края.

Во время встречи студенты рассказали о своих достижениях, о своих планах на будущее. Один из стипендиатов этого года, студент 4 курса Иван Лопатин, или как ласково его называет ректор, «наш Кулибин», с горящими глазами рассказывал всем присутствующим о своем изобретении — кормодробилке, с гордостью отмечая, что сделана она только из отечественных комплектующих, и ее продуктивность — 2 тонны в час. Для него именная стипендия — это и высокая оценка его труда, и возможность вложиться в совершенствование своего изобретения.

В свою очередь ректор АГАУ Николай Колпаков подчеркнул важность финансовой поддержки талантливой молодежи и роль Россельхозбанка в этом проекте:

С благодарностью хочу отметить, что многие проекты сотрудничества с Россельхозбанком носят системный характер. Одним из таких примеров является эта стипендиальная программа, которая начиналась только для студентов экономического факультета. Сейчас ее расширили с точки зрения возможности получения студентами разных направлений подготовки. Размер стипендии тоже значительно возрос, увеличилось и количество стипендиатов. И это отличная мотивация для наших студентов и аспирантов добиваться еще больших результатов в научно-исследовательской и общественной деятельности. Именно такие молодые, талантливые, активные, прогрессивные специалисты сейчас и нужны в АПК!