Школа, школа… Вы скучали?

Чечин Илья
- ДО: 77 слов\мин — 50% понимание. ПОСЛЕ: 129 слов\мин — 90% понимание
Казаков Михаил
- ДО: 106 слов\мин — 65% понимание, ПОСЛЕ: 222 сл\мин — 90% понимание
Однако уже первые недели школьных будней, к сожалению, начали рушить мечты и надежды о спокойном и позитивном процессе получения новых знаний и навыков.
Еще вчерашние дошкольники с удивлением обнаружили, что должны были достойно научиться читать, писать и считать до начала обучения в первом классе.
Ученики начальных классов не могут сдать технику чтения на хорошую оценку — то медленно читают, то не понимают о чем текст. Не умеют считать в уме и вообще, учитель вправе снижать оценку за «грязное» и неразборчивое письмо.
Ученики средней школы не справляются с огромными объёмами разносторонней информации, которую необходимо не только быстро изучить, но еще и качественно запомнить.
У каждого свои трудности, которые мешают качественному приобретению знаний и хорошей успеваемости в школе.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей от 4 до 17 лет пройти тренинги экспресс-формата (10−12 занятий) и добиться результатов уже в это четверти!
- Обучение чтению
- Техника чтения
- Чтение словами
- Скорочтение
- Нементальная арифметика
- Каллиграфия
- Логическое мышление
- Развитие памяти.
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru
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