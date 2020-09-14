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Образование
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Школа, школа… Вы скучали?

Начало учебного года — это одновременно радостное и волнительное событие не только для школьников, но и для их родителей. Дети с нетерпением ждали встречи с одноклассниками и любимыми учителями. Родители с любовью и трепетом собирали своих деток к новому учебному году.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле

Чечин Илья

  • ДО: 77 слов\мин — 50% понимание. ПОСЛЕ: 129 слов\мин — 90% понимание

Казаков Михаил

  • ДО: 106 слов\мин — 65% понимание, ПОСЛЕ: 222 сл\мин — 90% понимание

Однако уже первые недели школьных будней, к сожалению, начали рушить мечты и надежды о спокойном и позитивном процессе получения новых знаний и навыков.

Еще вчерашние дошкольники с удивлением обнаружили, что должны были достойно научиться читать, писать и считать до начала обучения в первом классе.

Ученики начальных классов не могут сдать технику чтения на хорошую оценку — то медленно читают, то не понимают о чем текст. Не умеют считать в уме и вообще, учитель вправе снижать оценку за «грязное» и неразборчивое письмо.

Ученики средней школы не справляются с огромными объёмами разносторонней информации, которую необходимо не только быстро изучить, но еще и качественно запомнить.

У каждого свои трудности, которые мешают качественному приобретению знаний и хорошей успеваемости в школе.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей от 4 до 17 лет пройти тренинги экспресс-формата (10−12 занятий) и добиться результатов уже в это четверти!

  • Обучение чтению
  • Техника чтения
  • Чтение словами
  • Скорочтение
  • Нементальная арифметика
  • Каллиграфия
  • Логическое мышление
  • Развитие памяти.
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в «Инстаграме»

Адрес: пр. Комсомольский, 80-в,
ул. Взлетная, 23

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