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Образование
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Школа скорочтения ждет вас

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле предлагает посетить летние интенсивы, которые займут не более 2−3 недель, и времени отдохнуть ещё будет достаточно.

Выпускники курсов.
Выпускники курсов.
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Этим летом можно успеть посетить наши курсы

  • Курс «Алфавит»

ДО: ребята от 4 лет не хотят или не могут запомнить все буквы в домашних условиях.

ПОСЛЕ: за 10 занятий уверенно называют и пишут все 33 буквы.

Выпускники школы
Выпускники школы
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
  • Курс «Обучение чтению»

ДО: ребята с 4 лет знают буквы, но никак не могут научиться читать в домашних условиях.

ПОСЛЕ: за 10 занятий технически верно и осмысленно читают короткие тексты.

  • Курс «Чтение словами»

Читаем вслух, помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом.

ДО: 27 сл./мин.,

понимание 50%;

ПОСЛЕ: 55 сл./мин., 100%.

Выпускники курсов.
Выпускники курсов.
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
Выпускники школы
Выпускники школы
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
Выпускники школы
Выпускники школы
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
Выпускники школы
Выпускники школы
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
  • Курс «Скорочтение»

ДО: 120 сл./мин.,

понимание 60%

ПОСЛЕ: 459 сл./мин., 100%.

  • Курс «Суперпамять»

ДО: дети с трудом запоминают информацию, всего 8 цифр из 30, 13% текста, прослушанного вслух, готовятся к докладу 2 дня.

ПОСЛЕ: 29 цифр из 30,90% текстовой информации, заучивание стихотворения или структурирование информации для доклада — 15 минут.

  • Курс «Красивый почерк/каллиграфия»

ДО: написанное ребенком

не просто некрасиво выглядит

и учитель вправе снижать оценку за грязное письмо, а зачастую нечитабельно.

ПОСЛЕ: ребенок с более высокой скоростью, при этом аккуратно и правильно пишет текст.

  • Курсы «Устный счёт» и «Таблица умножения» (12 занятий)

Ребята от 5 до 17 лет считают медленно, используют пальцы в качестве помощи, ошибаются.

ДО: за 7 минут решил правильно 8 примеров из 30.

ПОСЛЕ: за 1,5 минуты решено верно 30 примеров из 30.

Выпускники курсов.
Выпускники курсов.
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn

Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23

* по данным анализа результатов детей, выпускников школы.

ИП Чернявская О.Г. ОГРНИП 317222500038829

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