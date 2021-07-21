Школа скорочтения ждет вас

Этим летом можно успеть посетить наши курсы
- Курс «Алфавит»
ДО: ребята от 4 лет не хотят или не могут запомнить все буквы в домашних условиях.
ПОСЛЕ: за 10 занятий уверенно называют и пишут все 33 буквы.
- Курс «Обучение чтению»
ДО: ребята с 4 лет знают буквы, но никак не могут научиться читать в домашних условиях.
ПОСЛЕ: за 10 занятий технически верно и осмысленно читают короткие тексты.
- Курс «Чтение словами»
Читаем вслух, помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом.
ДО: 27 сл./мин.,
понимание 50%;
ПОСЛЕ: 55 сл./мин., 100%.
- Курс «Скорочтение»
ДО: 120 сл./мин.,
понимание 60%
ПОСЛЕ: 459 сл./мин., 100%.
- Курс «Суперпамять»
ДО: дети с трудом запоминают информацию, всего 8 цифр из 30, 13% текста, прослушанного вслух, готовятся к докладу 2 дня.
ПОСЛЕ: 29 цифр из 30,90% текстовой информации, заучивание стихотворения или структурирование информации для доклада — 15 минут.
- Курс «Красивый почерк/каллиграфия»
ДО: написанное ребенком
не просто некрасиво выглядит
и учитель вправе снижать оценку за грязное письмо, а зачастую нечитабельно.
ПОСЛЕ: ребенок с более высокой скоростью, при этом аккуратно и правильно пишет текст.
- Курсы «Устный счёт» и «Таблица умножения» (12 занятий)
Ребята от 5 до 17 лет считают медленно, используют пальцы в качестве помощи, ошибаются.
ДО: за 7 минут решил правильно 8 примеров из 30.
ПОСЛЕ: за 1,5 минуты решено верно 30 примеров из 30.
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru
Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn
Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23
* по данным анализа результатов детей, выпускников школы.
ИП Чернявская О.Г. ОГРНИП 317222500038829