15 апреля в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках реализации проекта #Учимся дома прошло онлайн-заседание Клуба руководителей образовательных организаций на тему «Школа в условиях дистанта». Участники клуба обсудили первый опыт перехода школ России в дистанционный формат работы, поделились успешными решениями, обозначили перспективы развития в этом направлении. В заседании клуба приняли участие директора школ, представители научно-педагогической общественности, учителя из Алтайского края, Новосибирска, Москвы, Ленинградской области, Томска.

Открывая заседание клуба, директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин отметил, что сегодня система образования страны вне зависимости от ее уровня переживает кардинальные изменения. И это не только изменения в технологиях, которые пришлось изменить на дистанционные, но и внутренние психологические изменения, связанные с принятием условий работы. Успешность образовательных организаций, отдельных специалистов зависит как раз от того, как быстро они смогут перестроиться и отреагировать на новые вызовы, адаптироваться к ситуации неопределенности.

Разные регионы — разные меры

Чем обернулись условия самоизоляции для системы образования? По словам Екатерины Казьминой, к. ю. н., заведующего кафедрой конституционного и международного права Алтайского филиала РАНХиГС, руководителя общеобразовательного проекта «2ГИС» (г. Новосибирск), в условиях предупреждения распространения коронавируса в России и в мире государство вынуждено идти по пути ограничения прав граждан, в том числе и права на образование.

Российские власти действуют различным образом, в том числе и в разных регионах. Так, например, в Новосибирской области разрешено работать сельским школам, за исключением районов, прилегающих к административному центру области. Большинство школ ушли работать в дистанционный режим. А некоторые регионы отказались от продолжения обучения в 1−8-х классах и объявили каникулы. Безусловно, каждый регион необходимо анализировать отдельно. Да, организовывать дистанционное обучение для детей, находящихся в удаленных районах Крайнего Севера, представляется нецелесообразным, но там, где нет возможности проводить занятия очно, где есть угроза распространения коронавируса, занятия должны продолжаться. При этом обучение не должно сводиться к формату самостоятельного изучения предметов при безусловном повышении уровня самостоятельности.

Екатерина Казьмина,

заведующий кафедрой конституционного и международного права Алтайского филиала РАНХиГС:

Необходимо искать пути, новые образовательные технологии, которые направят ребенка в верное русло и дадут опору и возможности для развития.

Первые дни работы в новых условиях

В своих выступлениях эксперты отметили, что важным блоком в деятельности директоров школ стала работа с коллективами педагогов, детей и родителей — у всех возникли психологические проблемы восприятия первых дней дистанционного образования. По сути, школа стала катализатором настроения в селах и городах. Серьезным сдерживающим фактором стало техническое обеспечение детей и педагогов компьютерами и иными устройствами, а также скорость сети интернет или ее полное отсутствие. В то же время в ситуации форс-мажора специалисты системы образования оказались способны оперативно перестроиться для реализации стоящих перед системой задач.

Директор Алтайского краевого информационно-аналитического центра (АКИАЦ) Михаил Рязанов отметил, что звонки, поступившие на горячую линию в первые два дня запуска удаленного обучения в Алтайском крае, были преимущественно психологического характера. Родителям и учителям хотелось из первых уст получить консультацию и ответы на свои вопросы. В этом плане коллектив АКИАЦ активно работает в постоянном, почти круглосуточном режиме. Напомним, что в Алтайском филиале РАНХиГС также работает горячая линия по оказанию психологической помощи.

На первом этапе в момент массового начала работы были технические сбои, и это при условии, что предварительно система прошла тестирование. Но искусственный интеллект не может предугадать реальной рабочей картины. В настоящий момент продолжается наращивание мощностей системы «Сетевой край». При этом школы используют и другие платформы, среди популярных — «Учи.ру», Российская электронная школа, «Яндекс.Учебник».

Сегодня можно отметить ряд проблем, выявленных в первые дни: например, использование в одной школе разными педагогами нескольких образовательных платформ, что неудобно прежде всего детям, не всегда удается определить оптимальный объем самостоятельной работы учащихся.

Михаил Рязанов,

директор Алтайского краевого информационно-аналитического центра:

Важно, чтобы после окончания этого периода не возникло отторжения дистанционных технологий и полученный опыт работал на повышение качества образования.

Готовность школ и лицеев: подходы и решения

Директора школ делились опытом работы в новых условиях, отмечая, что запуск дистанционного обучения проходил в более спокойном режиме в организациях, имеющих подобный опыт. Так, по словам Аллы Абросимовой, директора школы № 118 г. Барнаула, ее школа с 2011 года участвовала в апробации дистанционного преподавания физики, химии, математики в 8-м классе. И часть педагогов были готовы к дистанционной работе.

Такая же ситуация сложилась в Алтайском краевом педагогическом лицее-интернате, в котором уже 10 лет работает структурное подразделение — краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов. В нем обучаются дети, живущие в различных территориях Алтайского края. Светлана Романенко, директор лицея, считает, что главным залогом стабильной работы в новых условиях является максимальное сохранение привычного уклада: расписание уроков такое же, как было до дистанта, взаимодействие с учениками, психологическая поддержка и доверительные отношения с родителями.

Особый интерес у участников вызвало выступление Жанны Подковыркиной, директора Лицея РАНХиГС. По ее словам, очень оперативно, буквально за одну ночь, было принято решение о переходе на дистант в Лицее РАНХиГС. Как она отметила, в лицее нет проблем с пониманием со стороны родителей, нет проблем с техническим обеспечением. Но родители с высокими ожиданиями, и в этой части важно предвосхищать их вопросы и возможные проблемы — каждый понедельник проходит встреча на платформе Zoom. Для директоров, отметила Жанна Валерьевна, важно понять, что самое главное в этой ситуации — люди, доверие и сохранение атмосферы. Стараться как можно меньше регламентировать и усугублять этот кризис.

Жанна Подковыркина,

директор Лицея РАНХиГС:

Сейчас важно поддержать учителей — от их самочувствия зависит образовательный процесс.

Нестандартные подходы найдены к организации дистанционного обучения в сельских школах. Евгения Дюкова, директор Первомайской средней школы Первомайского района Алтайского края, рассказала о специфике своей школы, в которую из трех сел подвозят детей. Слабая сотовая связь, низкая обеспеченность устройствами (с учетом материального положения сельских семей) — это условия, в которых началась работа. Исходя из них складывается новая практика.

В школе два варианта обучения: для детей с доступом к сети интернет и без него. Задания разрабатываются на неделю, так как родители участвуют в образовательном процессе и должны планировать свое время. В села без интернета материалы доставляются через сельские администрации. Главы сельсоветов привозят в школу выполненные учениками задания. Эксперт отметила помощь регионального института развития: памятки, материалы по организации такой деятельности очень помогли в выстраивании работы на первом этапе. Используется несколько платформ — «Яндекс.Учебник», «Учи.ру». Учителя определили их сами. Сейчас педагоги получают массу информации об обучении, пытаются найти траекторию работы и развития в этой ситуации.

Дистант как вызов и точка роста

Борис Илюхин, директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС, отметил, что сегодня вся страна сдает экзамен на креативность как одну из функциональных грамотностей исследования PISA. В этой связи важно не пойти по традиционному сценарию трансляции урока через интернет, а найти новые способы работы с ребенком. Возникшая виртуальная школа в идеале должна сохранить уклад традиционной школы, в том числе направленность на качество образования. Не важно, на какой платформе традиции школы будут продолжены. Борис Илюхин отметил, что верит в то, что после окончания пандемии мы вернемся в школу, в которой будет больше мотивации на учебу.

Елена Овакимян, заместитель директора Института содержания, методов и технологий образования МГПУ, отметила, что текущая ситуация — большой вызов для всех. Поддержка нужна, и прежде всего учителям. Многообразие методических материалов в сети интернет, на образовательных платформах не всегда структурированно и понятно, и институт, в котором работает Елена Вячеславовна, готовит обзоры материалов по темам, чтобы проще было ими воспользоваться простому учителю. Московская электронная школа может быть использована как ресурс для обучения.

Институты дополнительного образования активно включились во взаимодействие с системой общего образования, и эксперт из международной школы программирования для детей «Алгоритмика» Вера Локтионова поделилась теми наработками, которые помогут найти выход из сложившегося кризиса. «Алгоритмика» — технологический партнер многих проектов цифрового развития, проект работает в 56 регионах страны и обучает 150 тыс. детей. В помощь системе образования в начале марта открыли бесплатную образовательную платформу.

Вера Локтионова,

эксперт из международной детской школы программирования «Алгоритмика»:

Будущее в образовании — за технологиями смешанного обучения.

Новые технологии объединяют семью и школу

В ситуации, когда роль семьи в организации учебного процесса значительно возросла, интересной была экспертная позиция родителей. Ее представил Юрий Абдуллаев, многодетный отец (в семье Абдуллаевых четверо детей, трое — школьники: 2, 4 и 8-го классов), председатель Краевого совета отцов при Правительстве Алтайского края. Он отметил, что для родителей важна любая помощь по организации обучения детей: как организовать рабочее место, какие принадлежности приготовить. В Алтайском крае такие памятки были, но вспомнили родители о них в момент, когда сложности уже возникли. Сложности возникают и в восприятии информации, в темпе работы: работая в классе, учитель видит всех детей и корректирует свой темп, в дистанционном формате это сделать сложнее. «Мы столкнулись с новыми информационными программами и учились вместе с детьми», — отмечает Юрий Абдуллаев.

Один из плюсов — увеличивается время самостоятельной работы, а это развивает навык самоорганизации, что так необходимо детям. Не обошел стороной он и проблемы. Одна из них — занятость родителей. Когда ребенок остается один на один с компьютером и помочь ему, проконтролировать выполнение заданий некому, как итог страдает качество образования. Вторая — низкая психологическая готовность родителей. Дети восприняли дистант с гораздо меньшим стрессом, чем их мамы и папы. Также актуальна проблема оснащенности: в семье Абдуллаевых есть устройства для одновременного обучения трех детей, но такой возможности у многих нет. Высказал Юрий Абдуллаев мнение и как эксперт в сфере образования — он является председателем Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Обучающий контент сегодня не совсем готов к тому, чтобы им пользовались спокойно и без вопросов. Вводить элементы дистанционного образования надо и после окончания режима самоизоляции. Но главным он посчитал кадровый вопрос: возраст педагогов, их загруженность, прямая — часами на 1,5−2 ставки — и дополнительная при подготовке к дистанционным занятиям. Кроме того, компетентностная готовность педагогов к работе в новых условиях оказалась гораздо ниже, и возникает вопрос о дальнейшем стимулировании профессионального развития. Количество проверяемых домашних работ школьников увеличилось в разы. Как это будет компенсироваться, оплачиваться учителю? Вопросы оплаты труда и гибкие подходы должны вырабатываться уже сейчас.

Совмещение воспитательной работы и «удаленки» — важный элемент в работе школы сегодня. Алла Волкова, заместитель директора гимназии № 12 «Гармония» г. Липецка, рассказывая о подходах, которые выработаны в гимназии, отметила: коллективом сделано все, чтобы дети не выпали из внимания классного руководителя, и, более того, чтобы им было интереснее, чем раньше. Утро начинается с «побудки», чтобы дети проснулись и вовремя приступили к занятиям, проводятся инфовстречи — 5−10 минут для понимания того, все ли дети приступили к учебе, чтобы задать тон новому дню, определиться, какие уроки предстоят. И эти встречи проводятся каждый день нестандартно, в формате утреннего флешмоба: совместная чашка чая (кофе), или все в темных очках — «люди в черном», или все в зеленом, так как день экологических знаний, и т. д.

Родители дали огромный позитивный отклик. Кроме того, учителя запустили флешмоб — ежедневная зарядка: видео с комплексом упражнений. Приветствуется, если зарядку делает вся семья. Каждую пятницу проводится инфовстреча с родителями в онлайн-формате для настроя, для общения и последующего их включения во все процессы онлайн-обучения. Таким образом, в процессе работы вырабатываются новые форматы взаимодействия с детьми и в определенной степени меняется роль классного руководителя.

В качестве итогов заседания

Модераторы мероприятия — Ольга Бутенко, директор Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС, и Екатерина Казьмина, заведующая кафедрой конституционного и международного права Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, — подводя итоги встречи, отметили, что эксперты продемонстрировали высочайшую степень ответственности за каждого ученика, за обеспечение ими возможности получения образования независимо от наличия доступа к информационным ресурсам и технических возможностей.

Для кого-то основой работы стало сохранение стабильного расписания, для кого-то — акцентирование на воспитательных и внеурочных процессах: онлайн-активности, челленджей для детей, а для кого-то — полная уверенность в каждом учителе и выбор позиции доверяющего наблюдателя. Озвученные проблемы, задачи системы образования решаются в ходе работы. Все эксперты единодушно признали, что после кризиса мы вернемся в такую же школу, какой она и была, но многие учителя поймут все плюсы смешанного обучения, апробируют технологии и поймут, что работает, а что нет.

Онлайн-сервисы, открытые цифровые ресурсы станут неотъемлемой частью образовательного процесса и будут более качественными. Руководители осмыслят полученный опыт и продолжат развитие своих организаций с учетом результатов этого большого эксперимента.

Справка

Клуб руководителей образовательных организаций — это проект Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС. Работает с марта 2019 года. Площадка неформального общения руководителей системы образования и обмена опытом. Формат проведения заседаний клуба позволяет развивать управленческие навыки и личностные качества, знакомиться с инновационными технологиями управления. С марта 2020 года стал частью проекта #Учимся дома — проекта по поддержке системы общего образования Алтайского края в условиях введения дистанционного обучения.