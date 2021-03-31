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31 марта
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Образование

Школы Алтайского края обезопасят почти на 120 млн рублей

Сумму в размере около 119 млн рублей направят на защиту образовательных учреждений Алтайского края от террористических угроз, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В школах станет безопаснее.
В школах станет безопаснее.
Михаил Хаустов

Данные средства будут выделены из краевой казны. Образовательные учреждения, подведомственные профильному региональному министерству, оснастят системами видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений.

Также в школах установят наружное электрическое освещение территории, автономное оповещение.

В данный момент в образовательных организациях региона обеспечена комплексная безопасность, все они укомплектованы первичными средствами пожаротушения, организациями заключены договоры на обслуживание АПС и пульта «01», приобретены индивидуальные средства для защиты органов дыхания.

Напомним, накануне почти два десятка барнаульских школ получили на электронную почту сообщения о минировании. Правоохранители обследовали все здания — взрывных устройств обнаружено не было.

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