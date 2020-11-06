Школьные каникулы в Алтайском крае продлили до 15 ноября

Еще одну неделю, до 15 ноября, продлятся каникулы для школьников Алтайского края, решил губернатор Виктор Томенко после заседания оперштаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мнения о необходимости продления каникул «неоднозначны и разделились как в профессиональном сообществе, так и среди родителей», отметил министр образования края Максим Костенко.

В ведомстве предложили после 15 ноября дать школам самим решать, в какой форме проводить обучение.

При низком уровне заболеваемости в школе учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей и соблюдением масочного режима.

При росте уровня заболеваемости предписывается уход на «удаленку» по параллелям, классам или полностью школам. В частности, если заболели более 30% педагогов, продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно.

Также родители школьников до улучшения эпидобстановки могут сами выбрать варианты продолжения обучения.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, с почти 90-процентной заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных и лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, с растущей еженедельно смертностью, с высоким уровнем фактической заболеваемости ОРВИ и гриппом, со стабильно высоким уровнем ежедневного выявления внебольничных пневмоний вирусной природы, я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю. И после этого — запуском механизма, предложенного Минобразования края, позволяющего руководству конкретных учреждений образования принимать решения о режиме работы, исходя из понятных критериев по уровню заболевания учителей и учащихся.

Председатель АКЗС Александр Романенко, а также ряд других членов оперштаба, поддержали решение о введении дополнительной недели каникул во всех муниципалитетах, что должно закрепить позитивную динамику по стабилизации эпидемиологической обстановки в крае в целом.

Также поддержали и предложение о необходимости введения запрета на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.