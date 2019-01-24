Школьники Алтайского края впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Русский и математика по-прежнему остаются основными и обязательными. Другие предметы (всего их 15) школьники сдают по выбору для поступления в вузы. Министр образования Алтайского края Максим Костенко посоветовал тщательно подойти к вопросу поступления и изучить список предметов, необходимых будущему абитуриенту, на официальных сайтах вузов.
ЕГЭ в 2019 году будут сдавать более 12 тыс. выпускников, для этого организуют 95 пунктов проведения экзамена, все они оснащены ручными металлодетектрами, в аудиториях установлены камеры видеонаблюдения.
Экзамены, как и прежде, пройдут в три этапа:
- досрочный (с 20 марта по 10 апреля)
- основной (с 27 мая по 1 июля, он начнется с экзаменов по литературе и географии)
- дополнительный (с 3 по 20 сентября).
Документы потом также можно будет подавать одновременно в пять вузов.
В этом году школьники должны выбрать в качестве ЕГЭ профильную или базовую математику. «Профильную многие сдавать боятся, — говорит Максим Костенко. — Несмотря на легенды, сдать ее можно, и у нас есть примеры 100-балльных работ».
Но если выпускник получил неудовлетворительную оценку по профильной математике, то может (предварительно подав заявление) в основной период пересдать базовую и все же получить аттестат. Время не будет потеряно.
Китайский язык — нововведение 2019 года в Алтайском крае. Раньше сдавали английский, немецкий, французский и испанский. Пока заявлений не поступало, но в Барнауле этот язык изучают, в частности, 132-я школа фактически готовит будущих студентов совместно с кафедрой востоковедения Алтайского госуниверситета и с Институтом иностранных языков педагогического университета. Для приема ЕГЭ по китайскому языку уже подготовили все материалы, а также специалистов-экспертов.