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Образование
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Школьники Алтайского края вступают в «Юнармию», созданную Минобороной

В Алтайском крае 150 школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», пишет nation-news.ru.

Патриотический праздник пройдет 1 июня.
Патриотический праздник пройдет 1 июня.
предоставлено организаторами мероприятия

Юнармейцы произнесли клятвенные слова, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступил полковник в отставке Вячеслав Бурый.

В заключительной части мероприятия для молодежи и их родных, прошла концертная программа.

Движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Там ребята должны изучать географию и историю России, героев, полководцев и выдающихся ученых, заниматься начальной военной подготовкой. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу даже пообещал, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия, за исключением ракет.

Цель, которая ставилась Минобороны при организации «Юнармии», — вырастить поколение, способное не только защищать страну с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах. Сегодня движение насчитывает 230 тыс. человек.

В Алтайском крае при участии «Юнармии» проходят спортивные мероприятия.

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