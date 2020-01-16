Школьники в Алтайском крае могут подготовиться к ЕГЭ-2020 по математике в интернете

В Интернете можно пройти тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ. Его запустил сервис Яндекс.Репетитор. Школьники могут самостоятельно оценить свои знания по предмету, выбрать уровень ЕГЭ, понять, какие темы лучше подтянуть для успешной сдачи единого экзамена.

Алексей Шаграев,

руководитель сервиса Яндекс. Репетитор:

Будущим выпускникам нужно определиться с уровнем экзамена по математике очень быстро — заявления необходимо успеть подать до 1 февраля. Выбор профильного или базового экзамена определяет возможности по продолжению учебы после школы, но также влияет на те усилия, которые нужно затратить при подготовке. Наш тест поможет учесть текущий уровень знаний.

Тест готовили совместно с Центром педагогического мастерства — ведущим методическим центром в области математического образования. Тестирование проводится тремя этапами. Первый — психологические вопросы, далее — решение задач, общих для базового и профильного ЕГЭ, и, в зависимости от результатов второго этапа, решение задач базового или профильного ЕГЭ.

После завершения третьего этапа пользователь получает объективные рекомендации по выбору уровня единого экзамена по математике и советы по подготовке. Пройти тест можно онлайн с любого устройства.

Директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко подчеркивает, что тестирование — это не просто вариант ЕГЭ, а специально подобранные задачи.

Школа. Учеба. СС0.

Психологические вопросы подготовлены с участием специалистов лаборатории когнитивных исследований в области образования центра «Сириус».

Большинство выпускников, по его мнению, готовятся к экзамену самым неэффективным способом — решая многочисленные варианты, похожие на демоверсию. Это дает ложное впечатление о готовности и приводит к неэффективной трате времени.

Иван Ященко,

директор Центра педагогического мастерства:

Мы советуем готовиться по индивидуальной траектории, возможно, опустив некоторые темы и позиции в экзамене, повторяя материал по темам, обязательно уделяя время решению тех задач, которые и так неплохо получаются. Это позволит избежать случайных обидных ошибок и придаст уверенности.

Как сдавали ЕГЭ в 2019 году

По данным алтайского минобра, в 2019 году ЕГЭ сдавали 12,5 тысяч выпускников алтайских школ. Результаты в сравнении с 2018 годом ребята улучшили показатели по математике профильного уровня, географии, истории, химии, английскому, немецкому, испанскому языкам, информатике и ИКТ.

Охрана школы во время ЕГЭ. Анна Зайкова

На уровне 2018 года были результаты по географии, физике, биологии, а незначительно снизились — по русскому языку, математике базового уровня, обществознанию и литературе.

Чаще всего для поступления выпускники выбирают вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, а также зарубежные учебные заведения.

Что такое Яндекс. Репетитор

Это сервис для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, один из проектов «Образовательной инициативы» Яндекса. Он предоставляет доступ к задачам по разным предметам, отслеживает личную статистику пользователя и позволяет проходить пробные версии экзаменов в условиях, максимально приближенных к реальным.

С сентября 2018 года им воспользовались более семи миллионов пользователей, решивших в общей сложности 40 миллионов задач.