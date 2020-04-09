Школу реальной журналистики для некоммерческих организаций открывают в Алтайском крае

Алтайское отделение Союза журналистов России отложило открытие Школы реальной журналистики для НКО с учетом карантинных мер. Первый обучающий семинар для представителей СМИ пройдет в августе 2020 года. Еще два семинара Союз проведет для представителей НКО в Барнауле в сентябре-декабре 2020 года.

«Школа реальной журналистики для НКО» — проект Фонда президентских грантов.

«В марте мы начали формировать список экспертов и участников образовательной программы и составлять план семинара, который был запланирован на апрель. По известной всем причине массовые мероприятия отменились, но Фонд президентских грантов пошел нам навстречу, так что мы проведем три семинара с августа по декабрь 2020 года», — говорит председатель Алтайского отделения СЖР Мария Чугунова.

На семинары приглашают членов НКО, ответственных за общение с прессой, а также журналистов, которые пишут о деятельности некоммерческих организаций. Для них выступят местные и российские эксперты медиа-рынка, которые помогут выработать свою стратегию информационного сопровождения деятельности НКО.

«Говоря проще, мы расскажем, как доносить информацию о важных и нужных проектах некоммерческих организаций до людей так, чтобы она имела живой отклик и стимулировала желание помочь тем, кто в этом нуждается, — рассказывает Мария Чугунова.

Три трехдневных семинара — только часть проекта Школы реальной журналистики. В процессе работы над проектом будет создан фильм, обучающий эффективному информационному сопровождению некоммерческого проекта, и проведен конкурс творческих работ о деятельности НКО Алтайского края, который одновременно станет образовательным этапом для журналистов.

Завершится проект в феврале 2021 года двухдневным медиафорумом для представителей НКО и журналистов, где будут определены лучшие практики информационной работы НКО и награждены победители творческого конкурса.

В ближайшее время Алтайское отделение СЖР начнет формировать списки участников Школы реальной журналистики. Информация об отборе будет размещена на сайте отделения, а также на новостных порталах края.

Полное описание проекта Школа реальной журналистики Фонда Президентских грантов здесь.