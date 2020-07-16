Напомним, с 22 июня до 1 июля включительно студенты восьми вузов г. Барнаула работали в добровольческом корпусе «Волонтеры Конституции». Преимущественно они консультировали жителей краевой столицы по поправкам к Конституции РФ, местам голосования. Работали в участковых избирательных комиссиях: проводили термометрию. Кроме того, студенты обзванивали пожилых людей и уточняли, смогут ли они принять участие в историческом событии.

Волонтеры Алтайского филиала РАНХиГС работали возле ЦУМа и Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. За 10 дней они проконсультировали более 500 человек. 6 активистов штаба волонтеров Конституции Алтайского кампуса общались с барнаульцами по телефону. Всего волонтерам региона удалось обзвонить 215 тысяч жителей края, из них порядка 2,5 тысячи барнаульцев опросили по телефону добровольцы академии.

Термометрия. Алтайский филиал РАНХиГС.

По итогам негласного конкурса штаб волонтеров Конституции Алтайского филиала РАНХиГС стал лучшим среди вузов Барнаула.

Справка

Всего на участие в проекте #ВолонтерыКонституции в Алтайском крае было подано 1176 заявок. Отобраны для этой работы 700 человек. Из них 25 учатся в Алтайском филиале РАНХиГС.