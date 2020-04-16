Сибирским учителям посоветовали «радоваться, что не уволили» в сложные для России времена

Дернова ответила на вопросы в эфире «Радио России». Ее спросили, компенсируют ли учителям затраты на интернет и электричество, которые выросли из-за дистанционного обучения.

Министр ответила, что компенсаций не будет. При этом она подчеркнула, что педагоги не остались без работы, а все то, что с ними происходит, «познается в сравнении».

В пример она привела ситуацию с массовыми увольнениями и резким падением доходов.

«Они сейчас были бы счастливы получать прежнюю зарплату», — уверена Дернова, говоря об уволенных.

Она подчеркнула, что у таких людей счастье «не быть уволенным» не померкло бы даже перед необходимостью больше платить за электричество.