Сын российского миллиардера отправился на службу в армию после отчисления из вуза

К летней сессии Никита оказался в числе худших студентов, и его отчислили.
«Отец сказал ему: ну тогда иди служить», — рассказал источник, знакомый с сыном миллиардера.
Другой собеседник издания сообщил, что Никите не нравилась программа и он не хотел оставаться в вузе.
Никита учился на совместной программе НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «публичная политика и социальные науки», пишет bfm.ru.
После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. Стоимость обучения на платных местах в 2021 году — 770 000 рублей в год.
Всего у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова семеро детей.