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Образование

Сын российского миллиардера отправился на службу в армию после отчисления из вуза

Сына российского миллиардера Алексея Мордашова Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ) и забрали в армию, сообщает Forbes.

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов

К летней сессии Никита оказался в числе худших студентов, и его отчислили.

«Отец сказал ему: ну тогда иди служить», — рассказал источник, знакомый с сыном миллиардера.

Другой собеседник издания сообщил, что Никите не нравилась программа и он не хотел оставаться в вузе.

Никита учился на совместной программе НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «публичная политика и социальные науки», пишет bfm.ru.

После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. Стоимость обучения на платных местах в 2021 году — 770 000 рублей в год.

Всего у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова семеро детей.

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