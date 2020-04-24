Сколько и как платить за коммунальные услуги, как начисляются субсидии и устанавливается мораторий на санкции

В рамках экстренных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и регулированию сложившейся ситуации происходят существенные изменения в законодательстве. Ежедневно принимаются новые нормативные акты федерального и регионального значения. Изменения коснулись и жилищного законодательства.

В апреле 2020 года были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» принятием двух постановлений правительства РФ:

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.»;

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Данные постановления предусматривают мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги, взыскание пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и внесение взносов на капремонт, а также регулируют вопросы продления действия субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Управляющие компании не могут отказать вам в услугах даже если вы их пока не можете оплатить.

— Как будет начисляться плата за коммунальные услуги?

— Важно правильно трактовать изменения, внесенные в законодательство, регулирующие обязательства граждан по оплате коммунальных услуг.

Постановление от 02 апреля 2020 г. № 424 не освобождает граждан от обязанности оплачивать услуги ЖКХ.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на жилище, возможность реализации которого обусловливает в том числе установление доступной платы за жилое помещение определенным категориям граждан (часть 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации). При этом граждане, осуществляя право пользования жилым помещением и право получения коммунальных услуг надлежащего качества, несут обязанность по своевременной и полной оплате жилого помещения и предоставленных коммунальных услуг (статья 153 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Потребителям коммунальных услуг следует понимать, что платежи, начисленные за ресурсы до 01 апреля 2020 года, и неоплаченные в установленный срок не подпадают под действие моратория на начисление штрафных санкций.

Данные изменения затрагивают период самоизоляции, и связано это с рядом факторов: снижение уровня доходов населения, отсутствие физической возможности оплатить коммунальные услуги (не все могут пользоваться платежными онлайн-ресурсами, в частности, лица пожилого возраста).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02 апреля 2020 г. № 424, приостановить до 01 января 2021 года действие положений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

подпункта «а» пункта 32 в части права исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек ( штрафов , пеней);

штрафов пеней); подпункта «д» пункта 81;

подпункта «а» пункта 117;

пункта 119;

положений подпункта «а» пункта 148 в части права исполнителя коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами требовать уплаты неустоек ( штрафов , пеней);

штрафов пеней); пункта 159.

— Что значит «мораторий на начисление штрафных санкций» за потребление жилищно-коммунальных услуг?

— Мораторий на начисление штрафных санкций распространяется и на договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Ресурсоснабжающие организации — поставщики коммунальных ресурсов — не имеют права начислять штрафные санкции до 01 января 2021 года. Управляющие компании, согласно договорам управления многоквартирными домами, не имеют право начислять неустойки (штрафы, пени) за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение, взносов на капитальный ремонт до 01 января 2021 года. Но при этом нужно понимать потребителям, что с 01 января 2021 года начисление неустойки (штрафа, пени) будет на всю сумму задолженности платы за жилое помещение, взносов на капитальный ремонт, коммунальные услуги и ресурсы.

Согласно информации Министерства энергетики РФ от 26 марта 2020 г., энергокомпании не будут взимать с потребителей штрафы и пени при просрочке платежей за электроэнергию менее трех месяцев.

Несмотря на введенные положения о моратории на начисление штрафных санкций за потребление коммунальных услуг, необходимо оставаться добросовестными потребителями и осуществлять платежи в установленные сроки — до 10 числа текущего месяца за предшествующий период.

Для этого в настоящее время для жителей Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Бийска оплата жилищно-коммунальных услуг реализована по Системе «Город» с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и PSB-Retail. Для оплаты абоненту необходимо сформировать счет в личном кабинете, а затем перейти в платежную систему и оплатить счет. Кроме того, сегодня реализована возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг картами VISA, MasterCard и МИР (Visa Electron и Maestro) любого банка через платежные сервисы.

— Правда ли, что скоро будет отменена комиссия банков за оплату коммунальных услуг?

— Еще одним положительным моментом в сфере ЖКХ является прохождение первого чтения проекта о запрете банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ (Проект Федерального закона № 905546−7).

Сейчас сложно говорить о действии этого проекта в будущем, но уже можно сказать, что согласно поправкам при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги у кредитной организации не будет права взимать комиссию. Это будет относится и к пеням, неустойкам, штрафам за неполную или несвоевременную оплату. Схожие правила планируют установить для операторов почтовой связи и банковских платежных агентов (субагентов). Проект только приняли в первом чтении.

Когда он станет законом, то вступит в силу со дня официального опубликования.

Если запрет нарушит, например, кредитная организация, то ЦБ РФ сможет:

потребовать устранить нарушение;

взыскать штраф в размере до 0,1% от минимального размера уставного капитала;

ограничить проведение отдельных операций на срок до шести месяцев.

— Как передавать показатели счетчиков, поменялась ли процедура передачи?

— В настоящее время определение объема потребления коммунальных услуг возлагается на абонента (потребителя). Потребители, у которых в квартире установлены индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды, а также общедомовые приборы учета холодной и горячей воды имеют возможность ввода показаний индивидуальных счетчиков с использованием интернета.

Доступ к функциональным возможностям личного кабинета на сайте ООО «ВЦ ЖКХ» возможен с использованием идентификационных карт Системы «Город», а также виртуальных номеров и паролей.

Абоненты могут получить номер и пароль для входа в личный кабинет у управляющей компании, обслуживающей дом либо пройти самостоятельную регистрацию в личном кабинете.

Данный сервис позволяет просмотреть данные о показаниях приборов учета, а именно: информацию обо всех показаниях, переданных за год, с указанием периода снятия показания, размещения прибора учета, единиц измерения по счетчику, значения показаний прибора учета и расхода.

В личном кабинете необходимо самостоятельно ввести показания счетчиков, дальнейший расчет квитанций будет осуществлен на основании переданной потребителями информации. Этот функционал доступен только после получения соответствующей заявки от обслуживающей ваш дом жилищной организации.

Дополнительную информацию можно получить на сайте вычислительного центра ЖКХ в разделе «Способы оплаты за услуги ЖКХ».

— Круглосуточно находясь дома из-за введения карантина, граждане неизбежно увеличивают расход ресурсов. Речь идет о тратах на электричество, горячую и холодную воду, то есть о тех коммунальных услугах, которые тарифицируются по приборам учета. Что делать с приборами учета, поверочный срок которых истек или истекает в период самоизоляции?

— По общему правилу своевременная поверка счетчиков учета потребления коммунальных услуг по пункте 81 (12) правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 — это обязанность потребителя.

В случае истечения срока поверки счетчиков учета потребления коммунальных услуг он считается вышедшим из строя. Показания такого счетчика к учету не принимаются. С даты, следующей за датой назначенной поверки, начисление платы производится в ином порядке: в течение трех месяцев — из расчета средних показаний счетчика за предыдущие 6 месяцев, далее — по установленному тарифу с применением повышающего коэффициента 1,5.

В период общероссийских ограничений (самоизоляции) провести своевременную плановую поверку проблематично. В связи с этой ситуацией принятым Постановлением № 424, положение пункта 81 (12) Правил № 354 приостановлено с 06 апреля до 01 января 2021 года.

Обращаем внимание потребителей на то, что при пропуске срока поверки счетчика его показания будут приниматься к расчету для оплаты услуги. Но только в том случае, если не нарушена пломба, отсутствуют механические повреждения, корректно отображается результат измерений, не истек срок эксплуатации, установленный производителем. Потребители должны добросовестно исполнять свои жилищные обязанности, чтобы в последствии не иметь правовых проблем.

Лучше при наличии технической возможности оформить заявку на проведение поверки на сайте поставщика услуги. Заявки регистрируются и вносятся в график.

Потребителю нужно обязательно сохранять сведения о подаче заявки. Если же счетчик вышел из строя, оказалась поврежденной пломба, появились на нем внешние повреждения, необходимо немедленно известить об этом управляющую компанию и поставщика ресурса. Решение данного вопроса будет предложено индивидуально, так как это зависит от сложности ситуации и возможностей поставщика в период ограничений.

— Что делать, если срок поверки счетчика наступил до 06 апреля, но при этом гражданин не подавал заявку на поверку?

— Оплата за услугу, скорее всего, будет начисляться по правилам, действующим до 06 апреля текущего года, поскольку отдельных разъяснений по этому вопросу в настоящее время от Минстроя не поступало.

Нужно понимать, что, согласно пункту 81 (13) Правил № 354, поверка (замена, ремонт) прибора учета должены быть проведены в течение 30 дней со дня выхода прибора из строя. Напомню, что с даты установленной платной поверки счетчик считается неисправным. Если тридцатидневный срок, предоставленный на поверку, истекает после 06 апреля 2020 года, заявку необходимо оформить на сайте поставщика сейчас, это будет свидетельствовать о вашей добросовестности исполнения своих обязанностей. Поставщики должны будут зарегистрировать заявку, внесут ее в график и известят владельцев о предположительной дате выезда мастера. В случае неисполнения своих обязанностей потребитель должен понимать, что в этот период плата будет начисляться, исходя из среднего показателя счетчика. Если у вас подходит срок поверки счетчиков, то подавайте заявку сейчас. Так вы избежите начисления повышенного коэффициента.

С 24 сентября 2020 года вступят в силу поправки, внесенные в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». С этой даты поверка будет считаться действительной только после внесения электронной записи в реестр Росстандарта. Это условие коснется только тех приборов учета, срок поверки которых наступает с этой даты. Если же гражданин пожелает получить бумажное свидетельство о поверке и/или отметку на самом счетчике и в паспорте прибора, ему придется обращаться с соответствующим заявлением об этом.

— Как будут начисляться субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг?

— Граждане, являющиеся получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получили право пользоваться этими субсидиями без переоформления документов по 01 октября 2020 г.

Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 420 внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761.

Согласно п. 3 постановления, в случае, если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 01 апреля 2020 г. по 01 октября 2020 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после представления документов в соответствии с разделом II Правил. При этом расчетный период для определения совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии в беззаявительном порядке принимается равным сроку, за который такая субсидия была предоставлена.

Если размер субсидии, исчисленный, исходя из документов, представленных в соответствии с абзацем 1 п. 3 постановления, меньше размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за период с 01 апреля 2020 г. по 01 октября 2020 г. не производится.

Если размер субсидии, исчисленный исходя из документов, представленных в соответствии с абз. 1 п. 3 постановления, превышает размер выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, средства, не доплаченные за период с 01 апреля 2020 г. по 01 октября 2020 г., подлежат перечислению получателю субсидии в порядке, установленном п. 50 Правил.

Действие данного постановления распространяется на правоотношения по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся получателями таких субсидий, возникшие с 26 марта 2020 г.

— Каким образом решается вопрос о проживании в студенческих общежитиях?

— Минобрнауки России от 07.04.2020 № МН-13/ВФ-948 в Письме «О взимании платы за пользование жилым помещением в общежитии и платы за коммунальные услуги при временном выезде обучающихся на период действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» предложили образовательным организациям закрепить в локальных нормативных актах, а также в распорядительных документах образовательной организации положения, предусматривающие вопросы о снижении (приостановке взимания) платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии при временном выезде обучающихся из общежитий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Благодарим Светлану Александровну за подробные разъяснения и напоминаем, что в случае возникновения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вы можете получить консультацию по телефону горячей линии: 8 (3852) 504−171 или обратиться по адресу электронной почты: yurklinika-asapa@mail.ru.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.