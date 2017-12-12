Слухи и недоверие. На юрфаке АлтГУ вновь случился скандал с деканом

16 ноября преподаватели юридического факультета провели заседание Ученого совета, после которого Карлова ушла на больничный, а ряд её замов покинули свои посты. Заместителя по воспитательной работе Юлию Еременко уволили из университета.

И.о. декана факультета стал заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Сергей Давыдов, а не Антон Васильев, как ранее писал "Банкфакс". Эту информацию altapress.ru подтвердил и сам Васильев, назвав все это слухами. Он рассказал, что несмотря на произошедшее, на факультете ждут, что Карлова вернется к своим обязанностям в декабре.

В интервью Политсиб.ру Наталья Карлова рассказала, что в течение двух месяцев её вынуждают написать заявление по собственному желанию, применяя все способы психологического насилия. По её словам, давит на неё сам ректор. Ей угрожали, говорили, что больше не сможет работать нигде в крае и даже предлагали стажировки, докторантуры, заведование кафедрами.

"Было это дважды. Один раз 3,5 часа в присутствии заведующих кафедрами и второй раз два с лишним часа в присутствии членов Ученого совета, там 20 человек давили на меня, требуя заявление по собственному", — рассказывает Наталья Карлова.

По словам студентов, на факультете распространяли листовки с оскорблениями в адрес действующего декана. Наталья Карлова предполагает, что за этим якобы стоит бывший декан Виталий Сорокин, который сейчас заведует кафедрой теории и истории государства и права.

По словам Карловой, конфликт с руководством вуза начался в апреле этого года, из-за того, что, по её словам, Виталий Сорокин позволял себе неэтичные высказывания в адрес факультета и преподавателей. "Я вынесла это на рассмотрение Ученого совета, ректору это не понравилось", — говорит Карлова.

Декан рассказывает, что со стороны ректора на неё и коллектив давили с помощью финансовых рычагов.

Наталья Карлова,

декан юридического факультета:

— Люди в течение двух месяцев получали неполную зарплату. Ставку нам оплачивали, но у нас в основном все работают по совместительству еще на 0,5 ставки. Так вот эти полставки, когда люди выполняли работу в полном объеме, не выплачивали без объяснения причин. В течение двух месяцев — сентябрь и октябрь — приказ о выплате этих денег просто не подписывался. Плюс с апреля месяца, почему я сказала про первые звоночки, ректор стал с задержкой подписывать наши премиальные выплаты. У нас есть премии плановые. К примеру, в мае день рождения факультета, весь факультет получает премию. Чтобы в мае ее получить, в апреле мы подаем представление. Так вот оно было подписано лишь в конце июля, и люди получили деньги в августе без каких-либо объяснений со стороны ректора.

На заседании Ученого совета создали комиссию, которая расследует работу декана, во главе с и.о. Сергеем Давыдовым.

Наталья Карлова,

декан юридического факультета:

— Я понимаю, что они могут ознакомиться с документами, исследовать что-то, выяснять. Это их право и оно ни в коей мере не оспаривается. Но когда члены этой комиссии в буквальном смысле допрашивают студентов, угрожают им или обещают какие-то бонусы… В общем, требуют от студентов написать доносы не деканат, в частности на меня. Одну девочку на днях просто довели до истерики. И мы будем вынуждены обращаться в прокуратуру, еще куда-то. Но защищаться как-то надо от этого беспредела. Эти люди забыли, что они преподаватели, они превратились в полицейских. И если меня хотят уволить с этого факультета, то мне бы хотелось, как минимум, знать за что, получить правовые основания для этого увольнения. Если же их нет, то по собственному желанию я этого делать в данных условиях не хочу и не буду.

В самом университете ситуацию комментировать пока отказались. Связаться с деканатом юридического факультета на момент публикации также не удалось.

Напомним, что 16 июня 2015 года Центральный районный суд Барнаула вынес обвинительный приговор предыдущему декану юридического факультета АлтГУ Виталию Сорокину. Его признали виновным в превышении полномочий и назначили наказание три года условно с испытательным сроком три года. К делу применили акт об амнистии и освободили его от наказания, судимость сняли. 21 августа решение районного суда оставил в силе краевой.

Ранее, в июле 2014 года Сорокина на время расследования отстранили от должности декана юридического факультета Алтайского государственного университета. Позднее с января 2015 он лишился всех ставок в АлтГУ.

В вузе отметили, что возможность занимать должность и вести педагогическую деятельность Сорокину дает статья 331 Трудового кодекса РФ, а приговор суда никак не ограничивает это право.

Справка

Наталья Карлова кандидат юридических наук, доцент. Работает на юридическом факультете с 1996 года. В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по теме "Возникновение, изменение и прекращение прав на землю в Российской Федерации". В 2011 году получила ученое звание доцента по кафедре трудового, экологического права и гражданского процесса. Сфера научных интересов - система прав на землю, проблемы экологического образования государственных и муниципальных служащих, проблемы сохранения биоразнообразия. С 2011 года — заместитель декана юридического факультета по учебной работе. Является членом Ассоциации юристов России, с 2006 года — судьей Алтайского третейского суда. С 2015 года является заместителем председателя Общественного совета при Главном управлении имущественных отношений Алтайского края.