СМИ: в школах могут запретить мобильные телефоны уже в новом учебном году

Предложение Минпросвещения основано как на международном опыте, так и на всероссийском опросе. Согласно опросу, 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса.

Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83−90% опрошенных.