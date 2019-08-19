Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

СМИ: в школах могут запретить мобильные телефоны уже в новом учебном году

Министерство просвещения России предложило ограничить использование гаджетов в школах, рассказали «Открытые медиа». Ведомство рекомендовало школам предусмотреть места для хранения смартфонов и согласовать, как будут общаться дети в случае необходимости или внештатной ситуации, информация об этом размещена на сайте министерства.

.

Телефон. Инстаграм.
Телефон. Инстаграм.
СС0

Предложение Минпросвещения основано как на международном опыте, так и на всероссийском опросе. Согласно опросу, 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса.

Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83−90% опрошенных.

Рекомендации министерства будут направлены в регионы до начала учебного года.

В течение года Россобрнадзор совместно с Российской академией образования проведет выборочный мониторинг — повысилась ли эффективность образовательного процесса без гаджетов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость