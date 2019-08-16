СМИ: за год работы Томенко губернатором в Алтайском крае закрылись 17 школ

Информационное агентство Regnum, со ссылкой на данные регионального министерства образования и науки, опубликовало информацию о количестве учебных заведений, которые откроются 1 сентября в крае в новом учебном году. Сопоставив данные с прошлым годом, оно пришло к выводу, что край потерял 17 школ.

По данным министерства, в этом году в крае в День знаний распахнут свои двери 1097 общеобразовательных школ, где за парты сядут 275,5 тыс учеников. Первоклассниками станут почти 30 тыс ребят.

Год назад 1 сентября в крае заработали 1114 школ, где обучались 266 тыс детей. Количество первоклассников почти не изменилось.

Таким образом «за неполный первый год работы Томенко в качестве избранного губернатора Алтайского края в регионе закрылись почти 20 школ», посчитали в Regnum. И напомнили, что губернаторство Виктора Петровича началось год назад с «прямой линии» президента Владимира Путина и указания сохранять малокомплектные школы в сельской местности.

Возможно, в издании не учли процессы оптимизации образования, которые проходят в сельской местности. В интервью altapress.ru в мае этого года министр образования Максим Костенко отмечал: «Когда возникает вопрос оптимизации, главное — коммуникации, договоренности власти и сельчан. С людьми нужно говорить и убеждать их в целесообразности преобразований. Согласие всех на закрытие школы или образование филиала обязательно. Не надо людей через колено ломать».