Соверши вояж в будущее! Алтайский филиал РАНХиГС ждет будущих абитуриентов и их родителей

27 марта в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоится день открытых дверей.

Абитуриенты и их родители получат подробную информацию об академии, познакомятся с программами обучения и направлениями подготовки. Узнают об условиях поступления, а также смогут задать вопросы преподавателям и руководству Алтайского филиала РАНХиГС. Помимо этого, гостей академии ждет увлекательная программа, интерактивные площадки, фотозоны и полное погружение в студенческую жизнь.

Программа предусматривает два блока встреч: в 10.00 — для направлений «юриспруденция», «психология»;

в 13.00 — для направлений «государственное и муниципальное управление», «экономика».

Для тех, кто не сможет посетить день открытых дверей очно, 3 апреля в 11.00 будет организован прямой эфир. Запись будет доступна в любое удобное время.

Ссылки на трансляцию и подробная информация о дне открытых дверей будут доступны в аккаунтах Алтайского филиала РАНХиГС:

Ждем будущих абитуриентов и их родителей по адресу ул. Партизанская, 187.