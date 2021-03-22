Соверши вояж в будущее! Алтайский филиал РАНХиГС ждет будущих абитуриентов и их родителей

Абитуриенты и их родители получат подробную информацию об академии, познакомятся с программами обучения и направлениями подготовки. Узнают об условиях поступления, а также смогут задать вопросы преподавателям и руководству Алтайского филиала РАНХиГС. Помимо этого, гостей академии ждет увлекательная программа, интерактивные площадки, фотозоны и полное погружение в студенческую жизнь.
Программа предусматривает два блока встреч:
- в 10.00 — для направлений «юриспруденция», «психология»;
- в 13.00 — для направлений «государственное и муниципальное управление», «экономика».
Для тех, кто не сможет посетить день открытых дверей очно, 3 апреля в 11.00 будет организован прямой эфир. Запись будет доступна в любое удобное время.
Ссылки на трансляцию и подробная информация о дне открытых дверей будут доступны в аккаунтах Алтайского филиала РАНХиГС:
Ждем будущих абитуриентов и их родителей по адресу ул. Партизанская, 187.