Советники по воспитанию отвлекут школьников от сети и улицы

В России началась подготовка советников директоров школ по воспитанию, которые, как предполагается, будут организовывать досуг учеников, отвлекая их «от улицы, интернета», заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает « Интерфакс ».

«Задача советников — заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей <…> Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета», — уточнил Кравцов.

В 2021 году в 10 пилотных регионах страны пройдет конкурс на эту должность.

С марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе, пишет «Росбалт».

Конкурс на эту должность называется «Навигаторы детства».

Предполагается, что в следующем году конкурс пройдет во всех регионах РФ.