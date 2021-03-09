Советники по воспитанию отвлекут школьников от сети и улицы

«Задача советников — заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей <…> Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета», — уточнил Кравцов.
В 2021 году в 10 пилотных регионах страны пройдет конкурс на эту должность.
С марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе, пишет «Росбалт».
Конкурс на эту должность называется «Навигаторы детства».
Предполагается, что в следующем году конкурс пройдет во всех регионах РФ.