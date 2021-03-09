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10 марта
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Образование

Советники по воспитанию отвлекут школьников от сети и улицы

В России началась подготовка советников директоров школ по воспитанию, которые, как предполагается, будут организовывать досуг учеников, отвлекая их «от улицы, интернета», заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает «Интерфакс».

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

«Задача советников — заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей <…> Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета», — уточнил Кравцов.

В 2021 году в 10 пилотных регионах страны пройдет конкурс на эту должность.

С марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе, пишет «Росбалт».

Конкурс на эту должность называется «Навигаторы детства».

Предполагается, что в следующем году конкурс пройдет во всех регионах РФ.

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