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Образование

Современная школа с бассейном появится в Барнауле до конца 2020 года

В барнаульском квартале 2023 до конца 2020 года должна принять учеников новая современная школа, сообщают на официальном портале Барнаула.

Бассейн. Плавание.
Бассейн. Плавание.
СС0

Как сообщили в программе «На первом плане. Барнаул», на строительной площадке глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание с подрядчиком.

«Темпами работ остался доволен», — говорится в сообщении.

Школу по улице Шумакова, 78 строят около года, завершено более половины. Здание будет просторным и светлым, новым и современным.

В мэрии города подчеркнули, что власти регулярно контролируют работу подрядчиков. В поле зрения — и качество материалов, и темпы строительства.

«Здание оборудуют по самым современным стандартам: актовый и спортивные залы, столовая, учебные кабинеты. Его возводят по типовому проекту, но все же здесь будет своя отличительная особенность от других барнаульских школ — бассейн с теплым переходом», — отмечают на видео.

Стоимость строительства составляет более 500 млн рублей. Работы финансируют из федерального, краевого и городского бюджетов.

Завершить строительство планируют к декабрю. Образовательное учреждение сможет принять 550 учащихся в одну смену.

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