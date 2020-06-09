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Образование
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Специалистов сферы дизайна готовят в Алтайском институте культуры

Алтайский государственный институт культуры приглашает абитуриентов получить профессиональное образование в области дизайна среды, веб-дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Корпус АГИК.
Корпус АГИК.
архив Алтайского государственного института культуры

Дизайн и декоративно-прикладное искусство — две родственные профессии, которые дополняют друг друга, создавая комфорт и эстетику пространства. Эти профессии непростые, но в то же время очень интересные и многогранные.

Студенты в процессе обучения учатся разрабатывать концепции и проектные решения для предметно-пространственной среды, работать с программами для визуализации, создавать уникальные авторские художественные произведения и креативные веб-сайты. Ведущей идеей обучения является подготовка прогрессивных творческих профессионалов, меняющих мир к лучшему, способных помимо выполнения практической проектной работы, управлять процессом генерации идей. Главная цель — овладение универсальными методами и навыками самостоятельного решения любых творческих задач. Именно поэтому, в процессе обучения студенты в рамках курсовых и дипломных работ реализуют реальные проекты, принимают участие в различных конкурсах и хакатонах, находясь в эпицентре творчества.

Обучение проходит под руководством творческого, профессионально зрелого преподавательского коллектива опытных специалистов — дизайнеров и художников: Ларисы Шокоровой, Надежды Колесник, Николая Острицова, Натальи Черепановой, Сергея Жука и др., которые ведут активную профессиональную практику и следят за актуальными мировыми трендами не только в индустрии изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, но и в сфере образования. В коллективе сложился единый подход и целостная система принципов, требований, творческих установок к воспитанию и обучению высококвалифицированных специалистов. Основу педагогической деятельности составляют авторские методики преподавания и учебно-методические пособия, подготовленные преподавателями. Преподаватели института сотрудничают с ведущими специалистами Сибири из разных областей дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства: Александром Дерингом, Анатолием Зиновьевым, Юлией Раменской, Владимиром Москвитиным и др. Это позволяет формировать образовательные программы, исходя из потребностей рынка и предоставляя студентам все необходимое для максимально эффективного обучения и практики.

Выпускники института, получившие образование в области дизайна среды и декоративно-прикладного искусства работают в проектных архитектурных мастерских, дизайн-студиях, рекламных бюро, в фирмах, занимающихся комплексным решением интерьеров или отдельных аксессуаров их предметной среды как в России, так и за ее пределами. Многие из них открыли свои собственные творческие мастерские, стали членами Союза дизайнеров России и Союза художников России.

Формы обучения: очная, очно-заочная. Прием документов с 20 июня.

Вся информация по поступлению на сайте института: agik22.ru

Телефон горячей линии +7- 961−990−70−37.

Алтайский государственный институт культуры ждет самых креативных абитуриентов!

Иллюстрации: работы студентов АГИК

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