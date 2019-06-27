Специалистов сферы туризма готовят в Алтайском институте культуры

Специалистов для сферы туризма в институте готовят уже более 20 лет, совершенствуя процесс подготовки, внедряя иновационные формы проведения занятий и организации практики. У студентов есть возможность получить профессиональные знания в области туристско-экскурсионной деятельности, гостеприимства, искусства продаж; изучить два иностранных языка (английский и китайский / немецкий). Во время обучения студенты активно принимают участие в различных спортивных походах и сплавах по горным рекам Алтая, для этого в институте имеется все необходимое снаряжение.

Профессиональные знания, полученные от ведущих педагогов-практиков, позволят разрабатывать и реализовывать туристско-экскурсионные программы и туры, коммерческие предложения и бизнес-планы, эффективно развивать имеющийся бизнес или открыть свой собственный туристический бизнес.

Туризм. Фото: Алтайский институт культуры.

Студенты ежегодно проходят учебную и производственную практики в самых привлекательных туристических комплексах Алтайского края и Республики Алтай, известных российских курортах (Сочи, Адлер, Геленджик, Крым), а также туристических объектах зарубежных стран (Турция, Кипр, Греция, Болгария).

Интересный процесс обучения, коллектив высококвалифицированных преподавателей — ученых и практиков, перспективная и престижная работа в туристическом бизнесе обусловили рост популярности данного направления подготовки среди абитуриентов, география которых, помимо Алтайского края и Республики Алтай, включает Красноярский край, Мурманскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Республику Саха (Якутия), Казахстан и др.

Формы обучения: очная, заочная. Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание.

Приемная комиссия находится по адресу г. Барнаул, ул. Юрина, 277, телефон для справок 8 (3852) 54-73-59.

Если вы мечтаете престижной профессии, о создании своей туристической фирмы, туркомплекса или базы отдыха, хотите открыть агентство событийных туров, а также покорить доступные и недоступные горные вершины, получить огромное количество впечатлений от совместных путешествий, тогда приходите учиться в Алтайский государственный институт культуры!