Сразу десять вузов сибирского региона попали в ТОП лучших в России

Новосибирская область попала в рейтинг лучших институтов и университетов России, пишет «КП-Новосибирск».

Такое исследование провели аналитики платформы hh.ru.

96 место занял Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Он стал лидером списка и единственным вузом, который вошел в топ-100.

173 место — Новосибирский государственный университет ( НГУ).

НГУ). 187 место — Новосибирский государственный педагогический университет ( НГПУ).

НГПУ). 223 место — Новосибирский государственный университет экономики и управления ( НГУЭУ).

НГУЭУ). 279 место — Новосибирский государственный медицинский университет ( НГМУ).

НГМУ). 280 место — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики ( СибГУТИ).

СибГУТИ). 281 место — Сибирский государственный университет путей сообщения ( СГУПС).

СГУПС). 299 место — Сибирский университет потребительской кооперации ( СибУПК).

СибУПК). 324 место — Новосибирский государственный аграрный университет ( НГАУ).

НГАУ). 361 место — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет ( НГАСУ) ( Сибстрин).

Эксперты учитывали положение вузов на рынке труда и оценивали вклад учреждений в создание компетентных трудовых ресурсов на уровне региона и России в целом.