Сразу десять вузов сибирского региона попали в ТОП лучших в России

Такое исследование провели аналитики платформы hh.ru.
96 место занял Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Он стал лидером списка и единственным вузом, который вошел в топ-100.
- 173 место — Новосибирский государственный университет (НГУ).
- 187 место — Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ).
- 223 место — Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).
- 279 место — Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ).
- 280 место — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).
- 281 место — Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС).
- 299 место — Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК).
- 324 место — Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ).
- 361 место — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ) (Сибстрин).
Эксперты учитывали положение вузов на рынке труда и оценивали вклад учреждений в создание компетентных трудовых ресурсов на уровне региона и России в целом.