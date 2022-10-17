17 октября
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Образование

Сразу десять вузов сибирского региона попали в ТОП лучших в России

Новосибирская область попала в рейтинг лучших институтов и университетов России, пишет «КП-Новосибирск».

Образование. Учебники.
Образование. Учебники.
открытые источники (CC0)

Такое исследование провели аналитики платформы hh.ru.

96 место занял Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Он стал лидером списка и единственным вузом, который вошел в топ-100.

  • 173 место — Новосибирский государственный университет (НГУ).
  • 187 место — Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ).
  • 223 место — Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).
  • 279 место — Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ).
  • 280 место — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).
  • 281 место — Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС).
  • 299 место — Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК).
  • 324 место — Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ).
  • 361 место — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ) (Сибстрин).

Эксперты учитывали положение вузов на рынке труда и оценивали вклад учреждений в создание компетентных трудовых ресурсов на уровне региона и России в целом.

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