Сроки сдачи ЕГЭ могут перенести в России из-за пандемии

Глава федерального ведомства Сергей Кравцов, говоря об этом, отметил, что в данный момент старт кампании по сдаче ЕГЭ в основной период запланирован на 8 июня, однако в министерстве не исключают, что сроки могут быть скорректированы.

«Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников», — заявил Кравцов.

Высказываясь на предмет ориентировочных дат переноса ЕГЭ, министр призвал не торопить события.

«Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно», — подчеркнул глава Минпросвещения.