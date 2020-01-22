Стакан молока в день начали получать иркутские школьники

На обеспечение 140 тыс. школьников в бюджете региона предусмотрено 130 млн рублей, рассказала исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.
«Перед запуском этого проекта, мы провели анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90% родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка», — отметила Апанович.
Для приема молока предусмотрены специальные «молочные перемены». Замена молока иными продуктами не допускается.
Чтобы исключить санитарно-гигиенические риски образовательные учреждения обязали предпринять необходимые меры для организации хранения молока.
В техническом задании прописаны гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, периодичность поставки и прочее.