Стакан молока в день начали получать иркутские школьники

На обеспечение 140 тыс. школьников в бюджете региона предусмотрено 130 млн рублей, рассказала исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

«Перед запуском этого проекта, мы провели анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90% родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка», — отметила Апанович.