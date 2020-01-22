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Образование

Стакан молока в день начали получать иркутские школьники

Ученики начальных классов Иркутской области стали бесплатно получать по стакану молока в день, пишет «Твой Иркутск».

Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева

На обеспечение 140 тыс. школьников в бюджете региона предусмотрено 130 млн рублей, рассказала исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

«Перед запуском этого проекта, мы провели анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90% родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка», — отметила Апанович.

Для приема молока предусмотрены специальные «молочные перемены». Замена молока иными продуктами не допускается.

Чтобы исключить санитарно-гигиенические риски образовательные учреждения обязали предпринять необходимые меры для организации хранения молока.

В техническом задании прописаны гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, периодичность поставки и прочее.

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