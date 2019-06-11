Стали известны первые результаты ЕГЭ в Алтайском крае

Среди сдававших литературу двое получили наивысший балл. В числе стобалльников оказалась Кристина Прошкина из Долганской школы Крутихинского района. Она рассказала, что литература нелегкий предмет. Готовилась она к экзаменам, как и все, много читала и выучила около 60 стихотворений
Кристина мечтает стать теле- или радиоведущей, поэтому поступать планирует на факультет журналистики.
Максимальное количество баллов по географии набрал выпускник школы № 125 с углубленным изучением отдельных предметов Барнаула Антон Волочаев. Это первый стобалльный результат по географии за последние три года, отметили в министерстве. Средний балл по предмету увеличился по сравнению с прошлым годом.
Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, по географии — 37 баллов, по литературе — 32.
Пересдать экзамены можно в резервный день, который по географии и литературе назначен на 17 июня. 1 июля состоится резервный день по всем предметам.
Не позднее 12 июня будут объявят результаты по профильной математике.