Стали известны первые результаты ЕГЭ в Алтайском крае

Алтайские школьники узнали результаты первых ЕГЭ. 27 мая выпускники сдавали по выбору литературу и географию. Первый предмет выбрали более 800 человек, второй — около 400, сообщает пресс-служба министерства образования Алтайского края.

Среди сдававших литературу двое получили наивысший балл. В числе стобалльников оказалась Кристина Прошкина из Долганской школы Крутихинского района. Она рассказала, что литература нелегкий предмет. Готовилась она к экзаменам, как и все, много читала и выучила около 60 стихотворений

Кристина мечтает стать теле- или радиоведущей, поэтому поступать планирует на факультет журналистики.

Максимальное количество баллов по географии набрал выпускник школы № 125 с углубленным изучением отдельных предметов Барнаула Антон Волочаев. Это первый стобалльный результат по географии за последние три года, отметили в министерстве. Средний балл по предмету увеличился по сравнению с прошлым годом.

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, по географии — 37 баллов, по литературе — 32.

Пересдать экзамены можно в резервный день, который по географии и литературе назначен на 17 июня. 1 июля состоится резервный день по всем предметам.

Не позднее 12 июня будут объявят результаты по профильной математике.