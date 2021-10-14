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Образование

Стало известно, как в Барнауле отметят недавно учрежденный Путиным День отца

В третье воскресенье октября, 17 числа в 2021 году, в России впервые будет отмечаться День отца. Президент России Владимир Путин ранее подписал об этом указ.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

С 11 октября по 17 октября в школах Барнаула пройдут по этому поводу тематические уроки, акции и спортивные мероприятия, рассказали в горадминистрации.

Например, в акции «К отцу на работу» ребенку нужно будет провести один день на работе с папой и написать об этом пост в соцсети о том, что нового он узнал о работе отца и как прошел этот день.

В акции «Дело с папой» дети изготавливают поделку вместе с отцами и также презентуют его в социальных сетях.

Также планируются акции «Зарядка с папой», «Папин совет» и «Папа может».

В документе, подписанном Путиным, говорится, что праздник установлен «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.

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