Стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в 2021 году. Сдавать выпускные экзамены школьники начнут с 31 мая. Первые предметы — география, литература и химия.

ЕГЭ по русскому языку будут сдавать два дня — 3 и 4 июня.

Экзамен по математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня.

Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

Напомним, что в 2020 году из-за коронавируса ученики сдавали ЕГЭ в период с 3 июля по 23 июля.