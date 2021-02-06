Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в 2021 году. Сдавать выпускные экзамены школьники начнут с 31 мая. Первые предметы — география, литература и химия.

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

ЕГЭ по русскому языку будут сдавать два дня — 3 и 4 июня.

Экзамен по математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня.

Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

Напомним, что в 2020 году из-за коронавируса ученики сдавали ЕГЭ в период с 3 июля по 23 июля.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость