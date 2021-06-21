Стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции вручать аттестаты выпускникам каждого класса будут в отдельном помещении.
Но если торжественное вручение запланировано на открытом воздухе, то возможен сбор нескольких классов, включая родителей.
Также в ведомстве отметили, что последующий выпускной вечер может быть проведен в любом культурно-развлекательном учреждении по желанию родителей.
В этом году аттестаты об окончании школы получат более 12 тыс. выпускников региона, заявили в Минобре.