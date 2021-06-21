21 июня 12°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам

Министерство образования и науки в Алтайском крае в своем официальном Instagram-аккаунте рассказали, при каких условиях будут проходить торжественные выпускные в школах.

Барнаульские выпускники. Май 2017 года.
Барнаульские выпускники. Май 2017 года.
Михаил Хаустов

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции вручать аттестаты выпускникам каждого класса будут в отдельном помещении.

Но если торжественное вручение запланировано на открытом воздухе, то возможен сбор нескольких классов, включая родителей.

Также в ведомстве отметили, что последующий выпускной вечер может быть проведен в любом культурно-развлекательном учреждении по желанию родителей.

В этом году аттестаты об окончании школы получат более 12 тыс. выпускников региона, заявили в Минобре.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость