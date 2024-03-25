Стало известно, сколько детей пойдут в первый класс в Барнауле

В краевой столице в первый класс пойдут порядка 10 тыс. детей, об этом сообщается в правительстве региона. Родителям не стоит переживать, ведь мест хватит всем.

Также в региональном правительстве отметили, что вопрос с обеспеченностью детей местами находится на контроле в администрации.

В новом 2024 учебном году школы будут встречать порядка 10 тыс. первоклассников.

Зампредседателя комитета по образованию города Наталья Михальчук пояснила, что заявления можно будет подать с 1 апреля и до 30 июня.

В каждой барнаульской школе уже провели собрания для родителей, им разъяснили как можно подать заявление время и место подачи заявления при личном присутствии, представлены адреса, закрепленные за конкретной школой. Также для ускорения процесса в течение всей приемной кампании 2024 года в комитете по образованию будет работать горячая линия.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура».

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