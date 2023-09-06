Стало известно, сколько студентов поступило в главные алтайские вузы и откуда они прибыли

В 2023 году в ведущие университеты края поступили более 3 тыс. человек, прибывшие с самых разных уголков России и не только. Altapress.ru рассказывает о первых результатах приемной кампании.

Алтайский государственный университет

В классический университет Алтайского края в 2023 году подали 33 тыс. 550 заявлений, превысив результаты прошлого года. Из них 8,5 тыс. выпускников школ подали документы на программы высшего образования. А в колледж — 2,5 тыс. человек.

По количеству поступивших АлтГУ лидирует среди других вузов. Более 5,5 тыс. человек были зачислены как на бюджетные места, так и по договору. В колледж АлтГУ поступили 1,2 тыс. студентов.

Абитуриенты подавали документы из 71 субъектов России, из них студентами АлтГУ стали уроженцы 49 регионов. По результатам приемной компании, больше всего человек приезжали из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Московской области.

Среди подавших заявления около 1 тыс. иностранных граждан. В университет были зачислены абитуриенты из 21 страны ближнего и дальнего зарубежья. В их числе жители Вьетнама, Индии, Индонезии, Омана, Сомали.

В новом учебном году особенно востребованными среди поступающих оказались педагогические направления и специальности, связанные с биотехнологиями и информационной безопасностью. По прежнему популярны среди абитуриентов юриспруденция, экономика, специальности, связанные с языками, IT и медиа.

День знаний 2023 Алтайский государственный университет День знаний 2023 Алтайский государственный университет День знаний 2023 Алтайский государственный университет

Алтайский государственный технический университет им. Ползунова

С классическим университетом за первокурсников боролся АлтГТУ им. Ползунова. В 2023 году в университет поступило 1 тыс. 922 человека на бюджет, еще больше 1 тыс. заключили договор.

Больше всего бюджетных мест было выделено на такие факультеты, как факультет информационных технологий, институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии, строительно-технологический факультет и факультет специальных технологий.

Самым привлекательным для поступающих стало направление «Информатика и вычислительная техника». За одно бюджетное место боролись 15 человек. По популярности может сравниться только направление «Прикладная информатика» - 14 человек на место. И только каждому десятому абитуриенту удалось попасть на направления «Инноватика» и «Информационная безопасность».

«К нам пришли очень сильные ребята с высокими баллами ЕГЭ, у многих он приближался к 300 баллам. Развитая и удобная инфраструктура АлтГТУ стала ключевым моментом для многих наших абитуриентов, которые делали выбор между обучением в Барнауле, Новосибирске, Томске, Санкт-Петербурге», – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Лазуткина.

День знаний 2023 Алтайский государственный технический университет им. Ползунова День знаний 2023 Алтайский государственный технический университет им. Ползунова День знаний 2023 Алтайский государственный технический университет им. Ползунова

Алтайский государственный аграрный университет

В Алтайский государственный аграрный университет в настоящее время зачислено 1 тыс. 250 первокурсников. Из них студентами вузовского Центра профессионального образования стали 208 человек.

Абитуриенты подавали документы из 32 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья. 37 иностранных граждан стали студентами АлтГАУ: это 34 бакалавра, два магистра и один аспирант.

Наиболее популярными среди поступающих было направление «Агроинженерия» инженерного факультета. Оно может похвастаться самым большим количеством бюджетных мест среди других специальностей - 120. Также востребованы оказались направления «Землеустройство и кадастры» факультета придообустройства и «Профессиональное обучение» экономического факультета.

Стабильно желанным остается обучение ветеринарии на факультете ветеринарной медицины, который считается эксклюзивным в крае. На нем же объявлен самый большой конкурс, ведь на направление "Ветеринарно - санитарная экспертиза" рассчитано всего 15 бюджетных мест. Потому чаще всего выпускники школ выбирают смежное направление "Ветеринария", которое рассчитано на 90 "бюджетников".

«Я с детства люблю животных и давно уже решил быть ветеринарным врачом. Выбирал между УрГАУ и АлтГАУ и в итоге остановил свой выбор на Алтайском ГАУ, так как убедился в профессионализме преподавателей факультета ветеринарной медицины», - поделился впечатлениями студент первого курса Павел Дроздов.

День знаний 2023 Алтайский государственный аграрный университет День знаний 2023 Алтайский государственный аграрный университет

Алтайский государственный педагогический университет

За время работы приемной кампании в АлтГПУ подали 8,5 тыс. заявлений. Из них в университет поступило 1 тыс. 367 человек. Это 995 бакалавров, 356 — магистров и 16 студентов программы специалитета. В приемной комиссии отмечают, что число поступивших превышает результаты 2022 года.

Путь педагога выбрали и более 20 иностранных граждан. Они прибыли из шести стран, включая Египет и Китай.

Особенно много в АлтГПУ поступило юношей. В первую очередь, парни выбирают направления, которые в вузе прозвали «мужскими» - физкультура и спорт и история. Тем не менее в приемной комиссии наблюдают повышенный интерес молодых педагогов к психологии, педагогике и начальному и дошкольному образованию.

Помимо них выпускники школ выбирают специальности, связанные с языками, и логопедией.

Всего в вузе в этом году будут обучаться 7 тыс. студентов.

День знаний 2023 Алтайский государственный аграрный университет День знаний 2023 Алтайский государственный педагогический университет День знаний 2023 Алтайский государственный педагогический университет