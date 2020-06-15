Старейшая краевая детско-юношеская газета «САМИ» открыла бесплатный SMM-курс для школьников

Старейшая в России детско-юношеская газета «САМИ» совместно с краевым дворцом творчества, детей и молодежи открыла школу SMM-менеджмента «Креативное медиалето». Подать заявку может любой школьник.

На курсе дети могут открыть для себя новые возможности в работе во «ВКонтакте», «Инстаграме» и «ТикТоке». Узнают, как создать классный визуал своего аккаунта, повысить активность подписчиков и научатся использовать различные smm-форматы.

Также во время уроков педагоги обратят внимание не только на облик, но и на наполнение контента: они научат детей писать тексты, новости, создавать фоторепортажи и stop-motion анимацию и многое другое.

Максим Капустин,

методист АКДТДиМ , руководитель школы smm-менеджмента «Креативное медиалето»:

Все это задумывалось как большой обучающий семинар для школьников преимущественно старших классов. С тем, чтобы увлекающиеся мультимедийными технологиями дети обрели инструментарий, чтобы научить их правильно и грамотно работать в социальных сетях. Чтобы инструмент, которыми они уже владеют, к примеру, фотография — использовали более грамотно. К тому же во всех школах региона действует Российское движение школьников, одно из направлений которого — медиа. Мы хотим, чтобы его участники получили в свои руки инструментарий для более эффективной работы.

Социальные сети. Инстаграм. СС0

Главной задачей Максим Капустин называет создание такого виртуального пространства в регионе, в котором каждый школьник при желании может реализовать свои потребности в цифровом творчестве — будь то журналистика или еще какие-то медийные и мультимедийные истории.

Занятия будут проходить дистанционно все летние каникулы. Но это вовсе не значит, что отдых отменяется. Никаких зубрежек и скучных уроков. Юные smm-щики будут создавать уникальные медиапродукты.

И для этого не нужно часами сидеть за компьютером и ждать определенного часа: график свободный. Каждая неделя — новая тема. В конце обучения все участники получат сертификаты АКДТДиМ о прохождении курса.

Занятия уже начались, но все еще можно оставить заявку здесь.

Социальные сети. unsplash.com

Справка Детско-юношеская газета «САМИ» создается силами юных авторов под присмотром опытных педагогов. В следующем году издание отмечает свое 30-летие. Редакция помимо выпуска газеты и ведения соцсетей часто создает разнообразные проекты. Весной газета «САМИ» провела обучающий виртуальный квест для школьников «Самсон против вируса: укрепи свой медиаиммунитет». В игровой форме дети учились распознавать фейки, проверять информацию. В квесте поучаствовало 150 детей из 31 региона России. Один из последних медиапроектов газеты — интерактивная карта «Наш вклад в Победу». На ней отмечены объекты, работавшие на обеспечение Победы в Великой Отечественной войне. О каждом из них юнкоры подготовили журналистские материалы.

Екатерина Карзова