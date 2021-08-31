Старшеклассников приглашают стать участниками проекта «Школа больших возможностей»

Для учащихся в рамках пяти направлений проекта — PROПРОФЕССИЮ, PROЕГЭ, PROНАУКУ, PROСТУДЕНЧЕСТВО и PROРАЗВИТИЕ — проведут бесплатные мероприятия как в очном, так и в дистанционном формате. Старшеклассникам помогут в выборе будущей профессии, разовьют в них навыки и сформируют качества, нужные для достижения конкретных результатов, преподаватели и эксперты академии подготовят ребят к сдаче ЕГЭ. Победа в образовательных олимпиадах даст дополнительные баллы для поступления в академию. Также будущие абитуриенты смогут погрузиться во внеучебную деятельность вуза.

«Участвуя в мероприятиях проекта, школьники повысят уровень своих знаний, у них появится шанс поступить на бюджет, а те, кто попадет в Президентский резерв РАНХиГС, получат скидку при поступлении на обучение на платной основе», — поясняет специалист центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС Евгения Осколкова.

По итогам учебного года 2020/2021 выпускниками проекта стали 123 школьника. Из них 84 зачислены на первый курс Алтайского филиала РАНХиГС. На бюджет поступило девять человек, по целевой квоте принято четверо, 70 абитуриентов получили скидку на обучение по договору и один человек зачислен на очно-заочную форму обучения. По направлениям количество поступивших-участников проекта распределилось следующим образом: «психология» — 6, «ГМУ» — 25, «юриспруденция» — 32 и «экономика» — 21.

Записаться можно на сайте или по телефону 503−489. Мероприятия проводятся преимущественно по пятницам, субботам и на каникулах.