Стоимость обучения в вузах для первокурсников увеличится на 9%

В 2023 году российские вузы поняли стоимость обучения примерно на 9%. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%», — сказал Валерий Фальков.

Также он напомнил, что высшие учебные заведения в праве сами устанавливать стоимость обучения. Все зависит от того, как они выстраивают свою финансово-экономическую модель.

Вместе с тем стоимость обучения для второго и последующих курсов привязана к размеру инфляции.

Ранее российские вузы начали добавлять баллы к ЕГЭ для киберспортсменов.