16 мая
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Образование

Стоит ли учиться на тракториста в 2023 году

Профессия тракториста считается универсальной. Овладев ею, человек получает навык управления тракторными машинами разных типов. Также в обучающий курс обычно включена программа по ремонту соответствующей техники. Прошедший обучение человек умеет управлять не только основной машиной, но и дополнительным оборудованием, которые используются по мере необходимости. Это могут быть ковши, прицепи, сеялки и прочее.

Трактор.
Трактор.
Фото: freepik, автор aleksandarlittlewolf.

Востребована ли профессия?

Согласно данным бирж труда России, профессия достаточно востребована. Спрос на специалистов во многом зависит от региона. Например, Оренбургской области, в Алтайском и Краснодарском краях, а также некоторых других регионах сейчас наблюдается острая нехватка кадров.

Профессия достаточно востребована, поэтому, пройдя курсы тракториста-машиниста, специалист может пойти работать в одну из следующих отраслей промышленности:

  • сельское хозяйство. В сельскохозяйственной отрасли тракторист участвует в посеве, вспашке, сборе и транспортировке урожая;
  • строительство. Трактористы работают, например, в строительных и лесозаготовительных компаниях — везде, где нужно обрабатывать почву и подготавливать ее к дальнейшему использованию;
  • ремонт. Вовсе не обязательно управлять трактором, вполне можно работать в ремонтных мастерских.

Важно: уровень зарплаты у специалистов профессии находится на довольно высоком уровне, но условия труда нельзя назвать простыми. Кроме того, вследствие нехватки кадров в отрасли, в целом, часто случаются переработки, особенно в «высокий» сезон.

Особенности обучения

Пройти обучение на специалиста тракторного дела можно сразу после школы. Обычно программа рассчитана на 10 месяцев.

Если нужно повысить квалификацию или пройти переобучение по профессии, необходимы специальные курсы. На них слушатель получает обучение по специальности, включающее теоретические и практические программы. Узнать подробнее и записаться на прохождение курса можно здесь: https://kupol24.ru/study/traktorist-mashinist/.

Пройти квалификационные программы с выдачей подтверждающих документов возможно в дистанционном формате, без отрыва от производства. Подача заявки также происходит онлайн, без необходимости посещения обучающего центра. Это удобно в любое время года, но в сезон работ становится настоящим спасением.

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