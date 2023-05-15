Стоит ли учиться на тракториста в 2023 году

Профессия тракториста считается универсальной. Овладев ею, человек получает навык управления тракторными машинами разных типов. Также в обучающий курс обычно включена программа по ремонту соответствующей техники. Прошедший обучение человек умеет управлять не только основной машиной, но и дополнительным оборудованием, которые используются по мере необходимости. Это могут быть ковши, прицепи, сеялки и прочее.