Тематика докладов, заявленных на конференцию, жива и актуальна. Это результаты исследований в области юриспруденции, психологии, государственного и муниципального управления, экономики, градостроительства, управления в сфере здравоохранения и образования.
«15 лет назад, когда мы организовали эту конференцию, в работе трех секций приняли участие 35 человек. Сегодня это 18 секций, 427 молодых ученых из 54 вузов России и ближнего зарубежья. Более половины участников конференции — студенты и молодые ученые из Алтайского филиала РАНХиГС. Значит, среда, которую мы создаем, мотивирует наших студентов к проведению научных исследований. И, возможно, участие в нашей конференции станет началом их большого научного пути», — отметила Светлана Шлегель, к. ф. н., заместитель директора по научной работе Алтайского филиала РАНХиГС.
Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС, профессор кафедры психологии и социологии управления, д. псх. н.:
— На XIV конференции представлены доклады многих молодых ученых, получающих образование и в бакалавриате, и в магистратуре. На самом деле, анонсируя конференцию, мы не ожидали такого отклика — для студенческой конференции, мне кажется, это значимый результат.
Я считаю, что выбрана очень актуальная тематика, особенно в Год науки и технологий. Здесь очень важны решения, которые участники будут предлагать, и задачи, которые перед собой станут ставить, они во многом будут перекликаться и с наукой.
Любое научное исследование, маленькая проблема регионального, сельского масштаба или государственного, межгосударственного заставляет активировать очень важные вещи: страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов. Важно не только найти ответ, гораздо важнее правильно задать вопрос — от того, как его поставить, найдется точно такой же ответ. С точки зрения методологии научного исследования это очень важно.
Наука, с одной стороны, очень системная, с другой — очень непрогнозируемая. Потому что очень маленький интерес, возникший когда-то в студенчестве, может вылиться в большую научную работу. И я был бы очень счастлив, если бы кто-то из наших участников стал лауреатом Нобелевской премии.
Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края, в своем выступлении процитировал лозунг Владимира Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Пояснив, что только сейчас мы понимаем, насколько важно сегодня человеку быть готовым к любым изменениям, которые могут возникнуть на рынке труда, в социальной, политической, экономической жизни. Все, что происходит с точки зрения модернизации и реформирования социальных, экономических, правовых, административных, образовательных процессов, все должно происходить для того, чтобы каждому человеку с его особенностями, потребностями было комфортно. Он отметил, что эту глобальную задачу по силам решить поколениям практиков, магистрантов, молодых ученых.
Для осуществления этой цели планируется колоссальная поддержка научных исследований. Будет инвестировано в фундаментальные исследования 1 трлн рублей, отдельным направлением стоит поддержка молодых ученых
Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края
— Дорогие молодые ученые, все получится! Если мечтать и верить в ту мечту, которую вы для себя сформулировали. Если видеть цель, чувствовать плечо единомышленников и надежных партнеров, наставников, которые есть в Алтайском филиале РАНХиГС. Удачи и успешного проведения конференции!
Председатель Молодежного правительства Алтайского края Андрей Березовиков во вступительном слове отметил, что Алтайский филиал РАНХиГС идет в правильном направлении, подготовлены сложные и интересные секции. Сегодня власть и общественные организации дают огромное количество возможностей для молодежи выбирать интересные площадки и создавать что-то свое.
«Я вам желаю найти единомышленников, потому что это очень здорово, когда разные города и страны соединяются на таких научных площадках, собираются лучшие доклады и методики, чтобы участники получали инсайты, интересные мысли», — отметил Андрей Березовиков, председатель Молодежного правительства Алтайского края.