Стратегическая сессия «Личность в эпоху перемен» прошла в Барнауле

В рамках проходившей в Алтайском филиале РАНХиГС Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» 4 февраля 2021 года при участии Школы антропологии будущего ИОН РАНХиГС и факультета психологии МГУ им. Ломоносова была проведена стратегическая сессия «Личность в эпоху перемен».

Модераторами научного события выступили Александр Григорьевич Асмолов, директор Школы антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС (г. Москва), и Игорь Анатольевич Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул).

Экспертами выступили известные в России и за рубежом специалисты в области психологии: Галина Владимировна Солдатова, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Тимофей Александрович Нестик, старший научный сотрудник Института психологии РАН и психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Сергей Николаевич Ениколопов, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья (г. Москва), Евгений Леонидович Доценко, профессор кафедры общей и социальной психологии и педагогики Тюменского государственного университета (г. Тюмень) и Вероника Валерьевна Нуркова, профессор факультета психологии МГУ им М.В. Ломоносова (г. Москва).

Более двух часов эксперты обсуждали круг вопросов, связанных с проблемой построения портрета личности в эпоху перемен, а также психологией изменений. Кроме этого, были рассмотрены более частные феномены, возникающие в переходные эпохи: рост агрессии и насилия в обществе, трансформация когнитивных и ментальных способностей, личностные изменения современного человека.

Ключевой посыл, звучавший в ходе обсуждения, — как, меняясь, не потерять самого себя, поскольку на личность в эпоху цифровой трансформации оказывает влияние огромное количество факторов, начиная от гаджетов, которыми пользуется человек, заканчивая социальными феноменами, такими как, например, рост агрессии в обществе.

В ходе оживленного обсуждения эксперты пришли к выводам о том, что перед современной личностью встают три основных вызова: вызов неопределенности, вызов сложности и вызов разнообразия, при этом личность может выбрать две стратегии взаимодействия с неопределенностью: ее уменьшение, то есть защиту от нее, и ее преодоление, то есть реагирование на указанные вызовы.

По результатам состоявшейся стратегической сессии планируется проведение ряда научных мероприятий для дальнейшего изучения и обсуждения обозначенных психологических феноменов.

Запись стратегической сессии будет размещена на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.

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