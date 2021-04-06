Студенческая виза в Польшу для россиян и украинцев

Получение студенческой визы в Польше предусматривает выполнение нескольких важных шагов. Документ россиянам и украинцам выдается по единому принципу. Первое требование на пути к достижению цели — поступить в один из вузов Польши. Только после этого можно претендовать на получение студенческого разрешения.

Какие документы требуются для студенческой визы

Разрешение такого типа выдается на длительный срок. Оформление занимает около месяца. Заявитель должен заполнить в польском посольстве специальную анкету. Важно и наличие обязательного пакета документов:

паспорт;

медицинская страховка;

обеспечение финансами;

данные о зачислении в институт или университет;

приглашение;

заграничный паспорт.

Разрешение позволяет находиться на территории Польши 1 год. После сдачи экзаменов студенту снова нужно посетить посольство. На сайте https://bizneswpolshe.com/ указано, что польское законодательство не предусматривает возможности продления срока пребывания на территории страны. Повторное обращение в посольство допускается составление заявления об оформлении вида на жительство.

Стоимость визы оценивается в 35 Евро. Если появилась необходимость в срочном порядке пройти процедуру, цена увеличивается в два раза.

Данные о финансовой состоятельности

При оформлении разрешения обязательно нужно иметь при себе справку, подтверждающую наличие доходов и финансовую состоятельность абитуриента. Студент должен располагать официальным доказательством того, что в его распоряжении находится от 5 тысяч Евро.

Подтверждающие документы:

спонсорское письмо;

карта студента и ее копия;

справка из банка с указанием суммы вклада.

Получить разрешение на обучение в Польше просто, если абитуриент располагает полным пакетом документов.

Сроки оформления

При отсутствии вопросов со стороны представителей посольства в отношении предоставленных данных, виза выдается через 6 дней. В редких случаях оформление занимает около месяца. Задержки связаны с большим числом обратившихся граждан.

При самостоятельном оформлении абитуриент должен оплатить консульский сбор — 35 Евро. Если получение разрешения происходит через специальную организацию, сумма может возрасти до 100 Евро.

Студенческая виза в Польшу. СС0

Получение разрешения для Польши в других странах

Граждане других государств имеют право претендовать на получение визы. Для этого нужно собрать документы:

оригинал и копию паспорта;

фото в соответствии со всеми требованиями;

справка о зачислении в образовательное учреждение;

заполненная анкета , выданная в консульстве.

Предварительно рекомендуют оформить страховой полис. Это обязательный документ, который действителен на протяжении всего периода обучения.

Студенческая виза

Оформление разрешения не требует присутствия заявителя. Возраст абитуриента не может превышать 20-ти лет. Он обязательно должен быть зачислен в один из вузов на любой вид обучения.

Для получения визы нужно подготовить следующие бумаги:

2 фото;

страховой полис;

две анкеты: на польском и английском языке;

справка о финансовой состоятельности;

подтверждающая информация о зачислении в вуз.

К обязательному пакету бумаг можно приложить заявление опекуна.

Сотрудники консульства оставляют за собой право запросить дополнительные документы при возникновении вопросов в процессе проверки предоставленных данных.

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