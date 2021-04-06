Студенческая виза в Польшу для россиян и украинцев

Какие документы требуются для студенческой визы
Разрешение такого типа выдается на длительный срок. Оформление занимает около месяца. Заявитель должен заполнить в польском посольстве специальную анкету. Важно и наличие обязательного пакета документов:
- паспорт;
- медицинская страховка;
- обеспечение финансами;
- данные о зачислении в институт или университет;
- приглашение;
- заграничный паспорт.
Разрешение позволяет находиться на территории Польши 1 год. После сдачи экзаменов студенту снова нужно посетить посольство. На сайте https://bizneswpolshe.com/ указано, что польское законодательство не предусматривает возможности продления срока пребывания на территории страны. Повторное обращение в посольство допускается составление заявления об оформлении вида на жительство.
Стоимость визы оценивается в 35 Евро. Если появилась необходимость в срочном порядке пройти процедуру, цена увеличивается в два раза.
Данные о финансовой состоятельности
При оформлении разрешения обязательно нужно иметь при себе справку, подтверждающую наличие доходов и финансовую состоятельность абитуриента. Студент должен располагать официальным доказательством того, что в его распоряжении находится от 5 тысяч Евро.
Подтверждающие документы:
- спонсорское письмо;
- карта студента и ее копия;
- справка из банка с указанием суммы вклада.
Получить разрешение на обучение в Польше просто, если абитуриент располагает полным пакетом документов.
Сроки оформления
При отсутствии вопросов со стороны представителей посольства в отношении предоставленных данных, виза выдается через 6 дней. В редких случаях оформление занимает около месяца. Задержки связаны с большим числом обратившихся граждан.
При самостоятельном оформлении абитуриент должен оплатить консульский сбор — 35 Евро. Если получение разрешения происходит через специальную организацию, сумма может возрасти до 100 Евро.
Получение разрешения для Польши в других странах
Граждане других государств имеют право претендовать на получение визы. Для этого нужно собрать документы:
- оригинал и копию паспорта;
- фото в соответствии со всеми требованиями;
- справка о зачислении в образовательное учреждение;
- заполненная анкета, выданная в консульстве.
Предварительно рекомендуют оформить страховой полис. Это обязательный документ, который действителен на протяжении всего периода обучения.
Студенческая виза
Оформление разрешения не требует присутствия заявителя. Возраст абитуриента не может превышать 20-ти лет. Он обязательно должен быть зачислен в один из вузов на любой вид обучения.
Для получения визы нужно подготовить следующие бумаги:
- 2 фото;
- страховой полис;
- две анкеты: на польском и английском языке;
- справка о финансовой состоятельности;
- подтверждающая информация о зачислении в вуз.
К обязательному пакету бумаг можно приложить заявление опекуна.
Сотрудники консульства оставляют за собой право запросить дополнительные документы при возникновении вопросов в процессе проверки предоставленных данных.
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