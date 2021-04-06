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Образование
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Студенческая виза в Польшу для россиян и украинцев

Получение студенческой визы в Польше предусматривает выполнение нескольких важных шагов. Документ россиянам и украинцам выдается по единому принципу. Первое требование на пути к достижению цели — поступить в один из вузов Польши. Только после этого можно претендовать на получение студенческого разрешения.

Студенческая виза в Польшу.
Студенческая виза в Польшу.
СС0

Какие документы требуются для студенческой визы

Разрешение такого типа выдается на длительный срок. Оформление занимает около месяца. Заявитель должен заполнить в польском посольстве специальную анкету. Важно и наличие обязательного пакета документов:

  • паспорт;
  • медицинская страховка;
  • обеспечение финансами;
  • данные о зачислении в институт или университет;
  • приглашение;
  • заграничный паспорт.

Разрешение позволяет находиться на территории Польши 1 год. После сдачи экзаменов студенту снова нужно посетить посольство. На сайте https://bizneswpolshe.com/ указано, что польское законодательство не предусматривает возможности продления срока пребывания на территории страны. Повторное обращение в посольство допускается составление заявления об оформлении вида на жительство.

Стоимость визы оценивается в 35 Евро. Если появилась необходимость в срочном порядке пройти процедуру, цена увеличивается в два раза.

Данные о финансовой состоятельности

При оформлении разрешения обязательно нужно иметь при себе справку, подтверждающую наличие доходов и финансовую состоятельность абитуриента. Студент должен располагать официальным доказательством того, что в его распоряжении находится от 5 тысяч Евро.

Подтверждающие документы:

  • спонсорское письмо;
  • карта студента и ее копия;
  • справка из банка с указанием суммы вклада.

Получить разрешение на обучение в Польше просто, если абитуриент располагает полным пакетом документов.

Сроки оформления

При отсутствии вопросов со стороны представителей посольства в отношении предоставленных данных, виза выдается через 6 дней. В редких случаях оформление занимает около месяца. Задержки связаны с большим числом обратившихся граждан.

При самостоятельном оформлении абитуриент должен оплатить консульский сбор — 35 Евро. Если получение разрешения происходит через специальную организацию, сумма может возрасти до 100 Евро.

Студенческая виза в Польшу.
Студенческая виза в Польшу.
СС0

Получение разрешения для Польши в других странах

Граждане других государств имеют право претендовать на получение визы. Для этого нужно собрать документы:

  • оригинал и копию паспорта;
  • фото в соответствии со всеми требованиями;
  • справка о зачислении в образовательное учреждение;
  • заполненная анкета, выданная в консульстве.

Предварительно рекомендуют оформить страховой полис. Это обязательный документ, который действителен на протяжении всего периода обучения.

Студенческая виза

Оформление разрешения не требует присутствия заявителя. Возраст абитуриента не может превышать 20-ти лет. Он обязательно должен быть зачислен в один из вузов на любой вид обучения.

Для получения визы нужно подготовить следующие бумаги:

  • 2 фото;
  • страховой полис;
  • две анкеты: на польском и английском языке;
  • справка о финансовой состоятельности;
  • подтверждающая информация о зачислении в вуз.

К обязательному пакету бумаг можно приложить заявление опекуна.

Сотрудники консульства оставляют за собой право запросить дополнительные документы при возникновении вопросов в процессе проверки предоставленных данных.

Информация действительна на момент публикации

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