Студент АлтГТУ стал обладателем престижной международной стипендии.

Кирилл Сироткин.

Кирилл Сироткин – единственный российский студент, удостоившийся этой стипендии. Следующие два года студент проведет в Европе, обучаясь поочередно в университетах Венгрии (католический университет Будапешта), Испании (Мадридский университет) и Франции (университет Бордо).

Французский университет г. Бордо является координатором международной магистерской программы Еразмус по специальности "Обработка изображений и компьютерное зрение IPCV "(Image Processing and Computer Vision). Эта совместная образовательная программа предполагает двухгодичное обучение на английском языке с получением 120 ECTS и обязательной стажировкой на одном из предприятий Евросоюза. По окончании обучения, успешно защитившие свою дипломную работу, студенты получают тройной диплом магистра с выдачей приложений от каждого из университетов-партнеров: магистр инженерии и информационных технологий, магистр исследовательской и инновационной деятельности в области IT, магистр информатики по специальности IPCV. Этот вид диплома открывает большие перспективы для дальнейшего трудоустройства и интересной карьеры, как за рубежом, так и в нашей стране.

Чтобы стать участником этой программы и обладателем стипендии, которая полностью покрывает расходы на обучение, транспорт и страховки, Кирилл Сироткин отправил в отборочную комиссию ЕС "Еразмус" свое академическое досье, а также прошел собеседование на английском языке с представителем университета Бордо. В настоящий момент Кирилл готовится к защите своей дипломной работы в АлтГТУ под руководством профессора, д.т.н. Е.А. Перепелкина.