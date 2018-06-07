Студент АлтГТУ стал обладателем престижной международной стипендии.

Студент факультета информационных технологий направления "Программная инженерия" Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Кирилл Сироткин стал обладателем стипендии Европейского Союза "Еразмус" для обучения в магистратуре.
Французский университет г. Бордо является координатором международной магистерской программы Еразмус по специальности "Обработка изображений и компьютерное зрение IPCV "(Image Processing and Computer Vision). Эта совместная образовательная программа предполагает двухгодичное обучение на английском языке с получением 120 ECTS и обязательной стажировкой на одном из предприятий Евросоюза. По окончании обучения, успешно защитившие свою дипломную работу, студенты получают тройной диплом магистра с выдачей приложений от каждого из университетов-партнеров: магистр инженерии и информационных технологий, магистр исследовательской и инновационной деятельности в области IT, магистр информатики по специальности IPCV. Этот вид диплома открывает большие перспективы для дальнейшего трудоустройства и интересной карьеры, как за рубежом, так и в нашей стране.
Чтобы стать участником этой программы и обладателем стипендии, которая полностью покрывает расходы на обучение, транспорт и страховки, Кирилл Сироткин отправил в отборочную комиссию ЕС "Еразмус" свое академическое досье, а также прошел собеседование на английском языке с представителем университета Бордо. В настоящий момент Кирилл готовится к защите своей дипломной работы в АлтГТУ под руководством профессора, д.т.н. Е.А. Перепелкина.