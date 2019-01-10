Студентам позволят брать третью отсрочку от армии

«Законопроект <…> исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из‑за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», — прокомментировал документ председатель палаты Вячеслав Володин.
Сейчас согласно законодательству молодые люди, достигшие возраста 18 лет еще во время учебы в школе, вынуждены использовать первую отсрочку от военной службы, чтобы закончить обучение, а вторую — чтобы поступить в бакалавриат. Таким образом, для обучения в магистратуре отсрочка им не предоставляется, что ставит таких студентов в невыгодное положение перед сверстниками, окончившими школу в 17 лет.
Весной Конституционный суд признал этот пункт федерального закона неконституционным, и в середине сентября соответствующие поправки, уравнивающие права студентов, были внесены в Госдуму.
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