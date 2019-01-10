Студентам позволят брать третью отсрочку от армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий студентам получить третью отсрочку от службы в армии для обучения в магистратуре даже в том случае, если ранее они уже использовали две положенные действующим законодательством отсрочки. Об этом сообщил РБК.

«Законопроект <…> исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из‑за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», — прокомментировал документ председатель палаты Вячеслав Володин.



Сейчас согласно законодательству молодые люди, достигшие возраста 18 лет еще во время учебы в школе, вынуждены использовать первую отсрочку от военной службы, чтобы закончить обучение, а вторую — чтобы поступить в бакалавриат. Таким образом, для обучения в магистратуре отсрочка им не предоставляется, что ставит таких студентов в невыгодное положение перед сверстниками, окончившими школу в 17 лет.



Весной Конституционный суд признал этот пункт федерального закона неконституционным, и в середине сентября соответствующие поправки, уравнивающие права студентов, были внесены в Госдуму.