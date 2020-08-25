Студенты Алтайского филиала РАНХиГС стали полуфиналистами Всероссийского молодежного кубка по менеджменту

Участвовать в нем могут студенты и выпускники вузов и колледжей страны в возрасте от 18 до 25 лет. Соорганизатором Кубка выступает президентская академия (РАНХиГС).

Основой Кубка является компьютерная учебная модель (бизнес-симулятор), позволяющая командам студентов в процессе управления виртуальными компаниями в режиме онлайн развивать и испытывать свои управленческие и профессиональные компетенции.

В этом году Всероссийский молодежный кубок «Управляй!» проходит с июля по декабрь в несколько этапов. Участниками первого отборочного этапа конкурса, который состоялся в июле, стали более 5300 студентов российских вузов и колледжей.

Конкурсанты выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания в рамках экономической ситуации, которая генерировалась бизнес-симулятором. По итогам первого отборочного этапа были определены 270 участников, которые прошли в полуфинал.

В число полуфиналистов вошли и трое студентов Алтайского филиала РАНХиГС, обучающиеся по программам бакалавриата направления «экономика».

Никита Зотов занял первое место в рамках лиги РАНХиГС Сибирского федерального округа. Владислав Даренский и Павел Толстых — второе и третье места соответственно.

В ноябре им предстоит сразиться с полуфиналистами второго отборочного этапа конкурса.

По словам студентов академии, прохождение в полуфинал дает им право получить дополнительные пять баллов при поступлении на магистерские программы РАНХиГС. Финалисты же могут получить 25 баллов при поступлении на магистерские программы ведущих вузов страны, а также приглашение на стажировку в крупную компанию.

А 10 победителей проекта получат грант на бесплатное обучение в магистратуре в любом вузе страны и представят Россию на мировом финале чемпионата Global Management Challenge.

Никита Зотов,

студент четвертого курса направления «экономика»:

Я очень рад тому, что второй год участия в таком всероссийском конкурсе, как Кубок «Управляй», снова привел меня в полуфинал. Наша команда смогла пройти дальше в полном составе. В этом нам помогли наша теоретическая база, а также опыт участия в различных конкурсах.

Владислав Даренский,

студент третьего курса направления «экономика»:

Управлять летом было сложно, но я рад, что наша команда с этим справилась! Бизнес-симуляторы — это всегда трудно, но и очень интересно. Нам удалось пройти в полуфинал, и, надеюсь, что это только начало. Мы готовы к новым высотам.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС