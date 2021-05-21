Студенты Алтайского края поболтали с американским миллиардером Илоном Маском

Илон Маск принял участие в просветительском марафоне «Новое знание». Трансляцию можно найти в интернете. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59».

За трансляцией следили студенты не только из Алтайского края, но и других городов России. Во всех крупных вузах организован просмотр трансляций марафона на «большом экране».

Девушка , интернет СС0

Представители молодого поколения подготовили вопросы и другим спикерам «Нового знания». Открытые уроки провели Сергей Лавров, Владимир Мединский, соучредитель Apple Стив Возняк.

К слову, Маск стал не первым участником просветительского проекта. Откровенно о политике, книгах и своей профессии уже поговорили Владимир Познер, Владимир Соловьев и Тимур Бекмамбетов.