21 мая
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Образование

Студенты Алтайского края поболтали с американским миллиардером Илоном Маском

Илон Маск принял участие в просветительском марафоне «Новое знание». Трансляцию можно найти в интернете. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59».

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

За трансляцией следили студенты не только из Алтайского края, но и других городов России. Во всех крупных вузах организован просмотр трансляций марафона на «большом экране».

Девушка, интернет
Девушка, интернет
СС0

Представители молодого поколения подготовили вопросы и другим спикерам «Нового знания». Открытые уроки провели Сергей Лавров, Владимир Мединский, соучредитель Apple Стив Возняк.

К слову, Маск стал не первым участником просветительского проекта. Откровенно о политике, книгах и своей профессии уже поговорили Владимир Познер, Владимир Соловьев и Тимур Бекмамбетов.

Справка

Просветительский марафон проводит с 20 по 22 мая общество «Знание». Всего запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Жители Алтайского края могут присоседиться к форуму онлайн. Ссылка здесь.

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